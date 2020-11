Oggi la fiducia sui migranti. Salvini chiama Mattarella

Oggi Pd e 5 stelle porteranno alla Camera il decreto sicurezza che, di fatto, smantella i decreti Salvini. «Nonostante l'emergenza Covid, salute, ospedali - ha detto in una diretta Instagram il leader della Lega -, lavoro, crisi economica, tasse, Natale chiuso o aperto, di cosa si occupa il Parlamento su precisa scelta del governo? Di immigrazione. Per votare gli stessi decreti sicurezza fatti da me e votati dagli stessi 5 stelle. I parlamentari della Lega e mi auguro di tutto il Centrodestra interverranno chiedendo al governo di ritirare i decreti clandestini». Ovvero quelli che, grazie agli emendamenti della deputata Pd Laura Boldrini, consentiranno agli immigrati irregolari di rimanere in Italia senza più possibilità di essere espulsi. In un momento in cui la crisi dovuta alla pandemia mette in ginocchio l'Italia, infatti, l'esecutivo pensa alla regolarizzazione dei migranti.

Chiamerò - ha chiarito Salvini al Caffè della domenica - il presidente della Repubblica per chiedere se ritiene normale, visto il momento che l'Italia sta vivendo, che per tutta la prossima settimana la Camera sarà bloccata sulla cancellazione dei decreti sicurezza per volontà della maggioranza. Non mi sembra sia questa l'urgenza e l'emergenza del Paese». E prosegue: «Ci sarà la fiducia, e questo è un altro errore, e quindi tutti i nostri emendamenti non saranno accettati. Ma ogni parlamentare della Lega, ne abbiamo 130, potrà intervenire sugli odg. Come centrodestra siamo 250. Li terremo inchiodati lì». Il deputato leghista Nicola Molteni spiega al Giornale: «Questo governo dovrebbe essere ossessionato dalla necessità di tutelare gli italiani e invece è ossessionato dalla necessità di tutelare i clandestini. Hanno l'ossessione sbagliata». La capogruppo alla Camera di Forza Italia Mariastella Gelmini aveva già annunciato: «Sui decreti sicurezza il centrodestra avrà una posizione comune. Siamo fortemente critici nei confronti delle modifiche ai decreti sicurezza avanzate da questo governo». Il deputato leghista Eugenio Zoffili, presidente della Commissione Schengen, rincara la dose: «È un momento di emergenza e un governo responsabile dovrebbe pensare alla salute e al benessere degli italiani. Per questo governo prima vengono gli immigrati clandestini. Ci opporremo in ogni modo democratico all'approvazione di questa vergogna».