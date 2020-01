Open, il Tribunale del Riesame: "La Fondazione di Renzi agiva come partito"

La procura di Firenze non ha dubbi. La Fondazione Open di Matteo Renzi "appare aver agito da 'articolazione’ di partito politico". Lo si legge nelle motivazioni della sentenza di rigetto del ricorso presentato dai legali di Marco Carrai, indagato per l'ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti.

A non convincere i giudici del Tribunale del Riesame di Firenze sono i riferimenti alle "primarie dell'anno 2012", al "comitato per Matteo Renzi segretario, alle ricevute di versamento da parlamentari" e "ha rimborsato spese a parlamentari e ha messo a loro disposizione carte di credito e bancomat". Ma non solo. " Gli esiti dell'attività investigativa svolta evidenziano significativi intrecci tra prestazioni professionali rese dall'avvocato Bianchi e da suoi collaboratori e finanziamenti alla Fondazione Open", scrivono i giudici secondo i quali " risultava necessario, al fine di compiutamente vagliare le condotte attribuite all'indagato" Marco Carrai, "accertare quali fossero stati, nel dettaglio, i rapporti instauratisi tra Fondazione Open e i soggetti finanziatori di tale Fondazione". Viene, dunque, confermato il decreto di perquisizione e sequestro di documenti e supporti informatici disposto dalla procura di Firenze ed eseguito dalla guardia di finanza il 26 novembre scorso.