"Ora del futuro" le opinioni dei bambini ai tempi del virus

La seconda edizione dell'osservatorio Ora di Futuro, progetto educativo promosso da Generali Country Italia e The Human Safety Net, ha fatto emergere dei tratti importanti nel carattere e nella personalità dei bambini della generazione Alpha, oggetto dello studio. Sono i giovani della seconda decade degli anni 2000, attenti alle tematiche ambientali e sociali. Privati della scuola e costretti alla DAD, ora chiedono di riavere questo diritto negato dal lockdown. «Ora di Futuro è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest'anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per i bambini e le loro famiglie», ha dichiarato Elisabetta Casellati, intervenuta all'evento di presentazione. «Andare a scuola significa stare insieme, crescere attraverso il dialogo, il confronto, lo studio, il gioco, e a dircelo sono proprio i vostri elaborati», ha detto il presidente del Senato ai bimbi. Sono 2mila gli elaborati consultati dal team del professor Roberto Benes, coordinatore nazionale di Ora di Futuro. Il 36% presenta una prospettiva del futuro a breve termine e ben il 36% evidenzia un desiderio di fuga, elementi assenti negli anni scorsi. Inoltre il 50.3% degli elaborati fa riferimento al Covid-19. L'osservatorio ha ascoltato anche i bisogni delle 1.300 famiglie fragili dei 16 Centri Ora di Futuro Italia. «Ha permesso di portare l'attenzione sui bambini da 0 a 6 anni per interrompere il ciclo dello svantaggio sociale, intercettando e sostenendo quei bambini che, a causa della condizione di vulnerabilità, non ricevono risposte adeguate ai loro naturali bisogni di sviluppo», ha detto Salvatore Angelico, Presidente Fondazione l'Albero della Vita ONLUS.