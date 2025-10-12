"Ostaggi forse liberi già stanotte". Show di Witkoff, Kushner e Ivanka

I volti degli ostaggi sequestrati da Hamas sono impressi a ogni angolo di Israele, su manifesti ormai sbiaditi e logorati dal sole. Le loro storie, raccontate da familiari disperati, consumati dal dolore, sono note a tutti. Sono civili e soldati, padri e figli. Molti erano presenti al festival musicale Nova, dove quasi 400 persone sono state uccise e decine sono state rapite. L'ultimo cessate il fuoco, la cui prima fase è iniziata venerdì, segna un passo fondamentale verso la fine di una guerra durata due anni, innescata dall'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e 251 rapite. Attualmente ci sono 48 ostaggi detenuti a Gaza, 20 si ritiene che siano ancora vivi, vediamo chi sono. Matan Angrest, 22 anni, è stato rapito dalla sua unità di carri armati nella base militare di Nahal Oz. Gali Berman e Ziv Berman, 28 anni, sono i gemelli presi in ostaggio dai terroristi di Hamas nella loro casa nel kibbutz Kfar Aza. Elkana Bohbot, 36 anni, è stato sequestrato al rave nel deserto, era uno dei produttori della manifestazione. Rom Braslavski, 21 anni, lavorava come guardia di sicurezza al festival Nova e lì è stato catturato. I video di Braslavski ed Evyatar David che si scavavano la fossa hanno inorridito tutto il mondo.

Mentre Nimrod Cohen, 21 anni, è stato preso mentre era di stanza come soldato nel sud di Israele. Ariel Cunio, 28 anni, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz con il fratello David, 35 anni. Evyatar David, 24 anni ha incontrato il suo destino al festival musicale Nova insieme al suo amico d'infanzia, Guy Gilboa-Dalal. Ad agosto, Hamas ha pubblicato un video sconcertante di David, scarno e pallido, che si scavava la fossa. Guy Gilboa-Dalal, 24 anni, è stato portato via da Hamas anche lui al rave. Così anche Maxim Herkin, 37 anni. Mentre Eitan Horn, 38 anni, è stato catturato dalla casa del fratello Iair nel kibbutz Nir Oz. Pure Segev Kalfon, 27 anni, è stato preso durante il festival. Prima dell'attacco, lavorava nel panificio di famiglia a Dimona, nel sud di Israele. Bar Kuperstein, 23 anni, stava lavorando al rave quel terribile giorno. Omri Miran, 48 anni, ha trovato la sua sorte invece nel Kibbutz Nahal Oz. Durante l'attacco, i terroristi hanno tenuto in ostaggio la sua famiglia, comprese le sue due figlie, di 2 anni e 6 mesi, nella cucina di una casa vicina e poi hanno trasmesso l'aggressione in diretta su Facebook.

Eitan Mor, 25 anni, invece, prestava servizio come guardia di sicurezza disarmata al rave. Pure Yosef-Haim Ohana, 25 anni è stato rapito lì dove lavorava come barista. Stesso destino per Alon Ohel, 24 anni, pianista di talento, la sua famiglia ha posizionato pianoforti in Israele e in diversi luoghi del mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica. Avinatan Or, 32 anni, è finito pure lui nelle mani dei jihadisti quando si trovava al festival Nova insieme alla sua ragazza, Noa Argamani, salvata dalle forze israeliane nel giugno 2024. Matan Zangauker, 25 anni, è stato preso dal kibbutz Nir Oz insieme alla sua fidanzata, Ilana. I due si sono conosciuti mentre lavoravano in una piantagione di cannabis terapeutica. Sua madre, Einav, è stata una presenza costante nelle proteste.

Secondo la Cnn, il rilascio degli ostaggi israeliani potrebbe avvenire nella notte tra oggi e domani. Questa tempistica garantirebbe che vengano liberati prima dell'arrivo in Israele di Donald Trump.

Ieri sera intanto l'inviato speciale americano Steve Witkoff insieme al genero di Trump Jared Kushner hanno incontrato le famiglie dei sequestrati. Witkoff, emozionato, si è rivolto al pubblico e ha detto: "Quando il coraggio incontra la convinzione, i miracoli possono accadere". Ma fischi della piazza di Tel Aviv si sono alzati contro il premier Netanyahu.