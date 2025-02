Il Papa 5 giorni in ospedale. "Bronchite e febbre lieve"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco. Ieri mattina, al termine di alcune udienze programmate, è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per «alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso». Il comunicato della sala stampa della Santa Sede arriva alle 10.55, dopo che da giorni il Papa aveva accusato un malessere respiratorio che in realtà si trascina da quasi due mesi. Annullate anche le udienze dei prossimi giorni, in primis il Giubileo degli artisti. Niente celebrazione, e soprattutto niente visita a Cinecittà, dove il Pontefice era atteso a braccia aperte, visto che lunedì sarebbe stata una giornata storica: per la prima volta un Papa si sarebbe recato agli studi cinematografici della Capitale. «A seguito del ricovero del Santo Padre ha aggiunto la sala stampa - l'udienza giubilare del 15 febbraio è stata annullata». La messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, mentre «l'incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, viene annullato a causa dell'impossibilità del Papa a parteciparvi», ha ribadito il bollettino vaticano.

A fine giornata è arrivato dalla sala stampa vaticana il primo aggiornamento sulle sue condizioni di salute: «A seguito dell'acuirsi della bronchite di questi giorni ha effettuato gli accertamenti specialistici e ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile», ha riferito il Vaticano. Francesco non ha comunque perso la sua positività: Il Papa è sereno, è di umore buono, ha anche letto qualche giornale», ha poi aggiunto il portavoce Matteo Bruni.

Ora si preannunciano alcuni giorni di ricovero è in forte dubbio l'Angelus di domenica mattina - e presumibilmente, a seguire, un periodo di riposo. Il calendario del Giubileo verrà ora rivisto? Questo uno degli interrogativi che corrono negli ambienti vaticani. C'è poi il capitolo dei viaggi apostolici: il Papa ha espresso più volte la volontà di andare a Nicea, in Turchia, dove a maggio si terranno le celebrazioni dei 1700 anni del Concilio ecumenico. Già fervono i preparativi e i primi sopralluoghi. Sarà possibile per Papa Francesco, con tutte le sue fragilità, una nuova trasferta internazionale?

Già a metà dicembre dello scorso anno a molti è sembrato un azzardo il viaggio ad Ajaccio, proprio alla vigilia delle celebrazioni di Natale e dell'apertura del Giubileo. Francesco nel viaggio del 15 dicembre per la prima volta non aveva tenuto la consueta conferenza stampa finale con i giornalisti. Il volo era breve, questa la motivazione ufficiale. Ma evidente c'era anche una certa stanchezza del Papa. Qualche giorno dopo, nel corso di una udienza, si era interrotto: «Scusatemi, ma sono molto raffreddato». Poi le celebrazioni del Giubileo con la messa del 24 dicembre spostata da Piazza San Pietro (dove era prevista inizialmente) in Basilica. Quindi le celebrazioni di Natale, fino al 9 gennaio, quando il Papa sceglie di affidare ad un collaboratore la lettura del discorso al corpo diplomatico, una delle udienze più importanti di ogni inizio d'anno.

Le condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate da un paio di settimane fino alla decisione del ricovero.

«Sono ammalato e non posso uscire», diceva rammaricato il 10 febbraio in un video postato sui social dalla Grande Moschea di Parigi. Aveva infatti deciso di curarsi a casa ma evidentemente non sono bastate anche perché ai farmaci a base di cortisone non si è sommato il necessario riposo.