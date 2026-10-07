Parma, arrivano gli “autovelox” per le bici elettriche: come funzionano

Chi pensa che i dispositivi per rilevare le velocità irregolari riguardasse soltanto auto e moto si sbaglia. Una novità assoluta, per contrastare chi trucca le biciclette elettriche, arriva da Parma dove la Polizia Locale ha effettuato dei rilevamenti sulle loro velocità ma anche su alcuni monopattini con appositi autovelox. In poche ore sono state comminate 15 multe.

Di cosa si tratta

Con questo strumento di rilevazione elettronica si riesce a smascherare, in tempo reale, chi utilizza mezzi truccati che viaggiano ben oltre i limiti di velocità consentiti. Sul quotidiano Zerosette.it viene riportata la nuova stretta scattata anche a causa di alcuni recenti incidenti: tra questi un ragazzo di 13 anni che è caduto dalla bici nel Parco della Cittadella, a Parma, finito in rianimazione all’Ospedale Maggiore e le cui condizioni di salute registrano un miglioramento.

I limiti di velocità per le biciclette

Il Codice della Strada parla chiaro: le e-bike, per poter circolare su strada ed essere omologate, devono avere una potenza non superiore a 250 Watt con 25 km/h di velocità massima. Il motore elettrico deve fornire unicamente assistenza alla pedalata ma quando si toccano i 25 km/h deve necessariamente staccarsi. Alcuni “furbetti” sbloccano i software che limitano la velocità per superare quei limiti sfrecciando nei centri cittadini mettendo a rischio l’incolumità personale e delle persone che si trovano lungo il percorso.

Sanzioni salatissime

Per contrastare questo nuovo fenomeno, la città di Parma è tra le prime ad adottare questi dispositivi elettronici per scoraggiare dal superamenti dei limiti previsti per le biciclette elettriche. La Polizia Locale riesce, in questo modo, a smascherare subito l’effettiva velocità erogata dal motore delle e-bike. I furbetti farebbero bene a fare due conti in tasca perché le multe, in questi casi, sono pesantissime: nei casi più gravi possono superare 5mila euro (ma questo soltanto se mancano targa, assicurazione, immatricolazione e casco) e c’è l’immediato sequestro del mezzo.

Cosa accade a Piacenza

Controlli a tappeto anche su un altro capoluogo emiliano, Piacenza, dove nei giorni scorsi su 22 e-bike controllate ben 14 sono risultate fuori norma. Come riporta il quotidiano locale, le violazioni accertate hanno comportato multe superiori a 37 mila euro oltre eventuali importanti che saranno decisi dal prefetto.