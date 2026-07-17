Pd e 5s svelano il loro vero incubo: un presidente non di sinistra al Colle

"Il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale" dicono in coro dai banchi di Montecitorio, Giuseppe Conte (foto) ed Elly Schlein. E ancora l'avvocato del popolo, leader del M5s: "Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa con un premio di maggioranza incostituzionale ma noi non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con Colle Oppio". Così nel giorno del voto finale sulla legge elettorale a Montecitorio, il campo largo finisce di dissimulare, getta la maschera e disvela le carte. Succede tutto poco prima di pranzo in occasione delle dichiarazioni di voto sullo Stabilicum. Prima "Elly" e "Giuseppe" concordano la linea da tenere, definiscono il perimetro della strategia d'attacco contro la compagine di governo. Ed è forse il motivo per cui, per una volta, Conte utilizza il noi, quasi a voler far sapere all'esterno che la coalizione avanza come un moloch: "Uniti abbiamo fatto una battaglia in Parlamento contro la vostra arroganza e questo è solo l'antipasto". Schlein è in scia e non è un caso se anche lei utilizzi la prima persona plurale: "Lavoreremo con tutti gli alleati per vincere con qualunque legge elettorale, per mandarvi a casa e migliorare finalmente la vita delle persone".

Entrambi poi svelano la reale strategia della coalizione progressista. Che non è certo la battaglia di facciata sulla riforma del sistema di voto. Che va da sé devono condurre fino alla fine per alimentare la tifoseria progressista, evocando il golpe da parte della maggioranza. In realtà, dietro la propaganda definita "fisiologica" dai quadri dirigenti del Nazareno c'è il vero obiettivo di Giuseppe e Elly che rimanda al Colle più alto, dove oggi risiede Sergio Mattarella, eletto per la prima volta nel 2015 da una maggioranza di centrosinistra e riconfermato nel 2022. Già, il Quirinale. Nei dietro le quinte i ragionamenti dei democrat e degli altri azionisti del campo largo sono tutti rivolti a chi sarà il successore di Mattarella. Anche perché da quelle parti non prendono in considerazione che per una volta il capo dello Stato possa cambiare colore politico. Evidente che tanto dipenderà da quali saranno gli equilibri del prossimo Parlamento. Se, in sintesi, il centrosinistra avrà o meno la maggioranza. Di certo la compagine progressista può vantare un ampia rosa di nomi che ambiscono alla presidenza della Repubblica. Fra gli altri si annovera l'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, che sarebbe gradito al M5S, ad Alleanza Verdi e Sinistra e alla parte più progressista del Nazareno. Ecco poi Rosy Bindi, già ministro, fondatrice del Partito Democratico, colei che incarna lo spirito del centrosinistra della Seconda Repubblica. Fino ad arrivare a figure più moderate come Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e vicepresidente della commissione Ue, o come Pier Ferdinando Casini, eterno democristiano che potrebbe avere le caratteristiche per intercettare i voti più moderati del centrodestra.

Senza dimenticare lo stesso Giuseppe Conte, che può vantare nel curriculum due passaggi a Palazzo Chigi da premier, il fondatore dell'Ulivo Romano Prodi e l'eterno Massimo D'Alema. Una lunga lista che riporta al punto di partenza, alle parole di Schlein: "Il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale, avete un ossessione per il potere".