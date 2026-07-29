Fontana: “Destra al Colle? Importante ci sia l’arbitro”

Ma perché no, il Colle alla destra, niente di male, anzi. «Tanto poi il presidente della Repubblica non deve essere di destra o di sinistra - dice Lorenzo Fontana - deve rappresentare nel miglior modo possibile tutti gli italiani. Un arbitro che freni gli estremismi». Però attenzione, «succede spesso che in conclave i cardinali non diventino papi». Previsioni? «Impossibile, ci sono le elezioni prima». Lei ci spera? «Impossibile, non ho l’età».

Fontana è un leghista doc che parla come un democristiano. Smussa e ammorbidisce, eppure, durante la cerimonia del Ventaglio, le cose le dice. La riforma elettorale, ad esempio. «Per scaramanzia, io non l’avrei cambiata». Preferenze o liste bloccate? «Mi trovo bene con entrambi i sistemi, importante è che si formi una maggioranza chiara. La stabilità ci serve a livello internazionale». L’indicazione del premier sulla scheda? «Di fatto da 20 anni si sa prima chi andrà a Palazzo Chigi». Quanto a candidare Roggero, insomma, lasciamo stare, non c’è trippa per gatti. «Mi sembra che non esistano possibilità giuridiche. Se ci fossero, starebbe alla sensibilità dei partiti valutare. Ma non credo che ci siano». Inutile quindi che la Lega e Vannacci si affannino. E la grazia, pure lì, «le richieste sono legittime», però «valuta il Quirinale, delle cui prerogative ho massimo rispetto». Il generale comunque è ormai al centro del dibattito: verrà imbarcato nel centrodestra? Il presidente della Camera è scettico. «Immagino si deciderà a ridosso del voto, ma non so se si verificheranno le condizioni. Oltre alla politica, c’è un problema di empatia». Si parla pure di sicurezza. Se manifestare «è l’essenza della democrazia, attaccare le forze dell’ordine cancella i motivi giusti della protesta», tuttavia «esistono già leggi efficaci». Chiusura sulla norma anti maranza. «Va bene reprimere, ma senza trascurare il disagio giovanile».