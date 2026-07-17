"Pena e risarcimento esagerati. Per questo serve la clemenza"

"Il ministro non ha chiesto la grazia, ha avviato l'istruttoria dopo un appello dei capigruppo di maggioranza e di molti parlamentari...". Il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni ci risponde con la solita cortesia mentre è in viaggio verso la sua Ferrara e precisa subito i contorni dell'iniziativa di Carlo Nordio dopo la condanna definitiva di Mario Roggero, decisa assieme al capo dell'Ufficio legislativo di Via Arenula. "La decisione compete ovviamente al presidente della Repubblica, ma secondo dottrina prevalente e unanime sancita da pronunce della Cassazione e dopo la circolare del giugno 2021 del ministro Marta Cartabia, presidente emerito della Corte costituzionale, oltre che al condannato e al suo legale, il potere motu proprio di avviare l'istruttore compete anche al Guardasigilli".

Perché la grazia?

"Anche le sentenze della magistratura possono essere criticate, ecco perché la Costituzione prevede che siano motivate. Non tanto per l'affermazione della penale responsabilità ma per la severità della pena. Applicare la legge ha a che fare con il senso di equità".

Non è eccesso di legittima difesa...

"Guardando i filmati non c'è dubbio. Non è legittima difesa inseguire i due malviventi dopo la rapina mentre fuggivano. Però..."

Però?

"Il giudice aveva molti strumenti per commisurare la pena all'episodio, tenendo conto dell'esasperazione e dello stato d'animo di una persona che ha perso il controllo dopo l'ennesima rapina in cui si è visto minacciare la figlia con un coltello e la moglie con la pistola. In quella situazione chiunque di noi avrebbe potuto reagire così".

Il risarcimento è importante...

"C'è una sostanziale ingiustizia nel gravare una persona con 780mila euro alle famiglie di persone morte mentre commettevano un reato. Nel decreto Sicurezza abbiamo previsto che chi violenta o ruba e finisce vittima di legittima difesa non debba aver diritto ad essere risarcito".

Da cui l'ipotesi della clemenza...

"Non significa negare il reato, è uno degli strumenti che la legge ci mette a disposizione per rimediare a situazioni eccezionali e di straordinaria rilevanza. Roggero non è stato adeguatamente protetto da uno Stato che non può voltarsi dall'altra parte".

Al di là dei legittimi distinguo del Colle, la sinistra insorge come se così Nordio volesse giustificare l'omicidio...

"Si chiama ideologia. Se fosse uno scafista con 50 morti avrebbero chiesto la grazia, lui per loro è troppo sgradevole: è bianco, ha la colpa di essere italiano, benestante, incensurato e perbene. Ha troppi difetti...".