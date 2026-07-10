Una pistola con il nome (e 6 proiettili): il dono di Erdogan imbarazza i leader

C'è un'immagine che potrebbe entrare negli archivi iconografici della nostra epoca meglio di molte dichiarazioni ufficiali: una fila di leader occidentali, custodi del fragile equilibrio del mondo, che ricevono da un presidente alleato una scatola di legno contenente un revolver inciso con il proprio nome. Non una metafora. Non una riproduzione. Non un oggetto ornamentale. Un'arma funzionante, con munizioni vere.

La diplomazia del XXI secolo, dopo avere consumato intere biblioteche di trattati sulla pace, sembra avere riscoperto il linguaggio primario del potere: il metallo, il calibro, il deterrente. Il regalo di Erdogan ai partecipanti al vertice Nato di Ankara appare così come il piccolo oggetto che riassume una grande stagione politica: quella in cui la sicurezza viene misurata in tonnellate di acciaio, in percentuali di bilancio militare, in capacità produttive dell'industria bellica.

Secondo le ricostruzioni circolate dopo il vertice, la confezione comprendeva, in diversi casi, munizioni reali. Un dettaglio che ha trasformato quello che avrebbe potuto essere un semplice gesto simbolico in un piccolo caso diplomatico internazionale. Il premier britannico Starmer avrebbe lasciato il revolver in Turchia, evitando così le complicazioni della normativa del Regno Unito sulle armi. Il primo ministro belga De Wever ha consegnato l'arma alla polizia aeroportuale una volta rientrato a Bruxelles. La Von der Leyen ha destinato il revolver a un museo militare.

Anche in Italia il caso ha avuto un piccolo strascico politico. Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sulla gestione del dono destinato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto comunicato dal Governo, l'arma sarebbe stata presa in carico da personale autorizzato, registrata secondo le procedure previste e custodita come dono istituzionale.

Al di là dell'aneddoto, il gesto contiene una precisa grammatica politica. La Turchia di Erdogan non ha soltanto voluto celebrare l'alleanza atlantica, bensì mostrare un prodotto. Un pezzo della propria industria della difesa. Un biglietto da visita fabbricato in acciaio. Il modello indicato da diverse fonti sarebbe il Gumusay 357 Magnum, un revolver prodotto negli anni Novanta dalla società statale turca Makine ve Kimya Endustrisi, anche se altre ricostruzioni hanno citato il modello Sarsilmaz SR 38.

La discrepanza non modifica il significato politico dell'operazione: mettere sotto gli occhi dei leader alleati un oggetto che racconta la trasformazione della Turchia da semplice acquirente a produttore ed esportatore di sistemi militari.

Il revolver, peraltro, sarebbe stato presentato come una rarità: un pezzo quasi museale, considerato il primo prodotto nel Paese, con la confezione in legno decorata dalla bandiera turca e dal simbolo della Nato.

Un curioso cortocircuito semantico: il simbolo dell'alleanza militare più potente del mondo accanto a un'arma che appartiene alla storia del duello individuale, dell'uomo solo davanti al proprio destino. Tra il 2019 e il 2024 la Turchia è diventata uno dei principali esportatori mondiali di armi leggere, collocandosi dietro Stati Uniti e Italia. Il regalo di Ankara, dunque, non era soltanto un omaggio, ma una vetrina.