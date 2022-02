"Potere e lavoro": le mani dem sulla Sanità

Le mani del Pd sulla sanità a Latina: due concorsi, uno da 70 posti e l’altro da 23 posti, contraddistinti da vistose anomalie. Senza dimenticare le grandi pressioni per nominare “persone di fiducia” nelle aziende sanitarie. Nuova e importante udienza del processo sulla "Concorsopoli Asl", con le testimonianze dell’attuale direttore generale dell’Azienda sanitaria, Silvia Cavalli, e del suo predecessore Giorgio Casati.

Un pezzo del Pd laziale avrebbe messo le mani sulla sanità pontina: politici senza scrupoli, al punto da tentare condizionamenti negli uffici dell’assessorato regionale alla sanità. Come evidenziato da Repubblica riflettori accesi anche sull’assessore Alessio D’Amato, tra i primi a chiedere la sospensione dei concorsi sospetti ma anche “padrone di casa” dell’incontro in cui alcuni volti dem avrebbero spinto per una nomina a direttore amministrativo a favore del “regista” delle manovre oscure attorno al concorso, ovvero l’indagato Rainone.

A processo a vario titolo per corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio l’ex segretario provinciale Pd, Claudio Moscardelli, e due dirigenti Asl, Mario Graziano Esposito e appunto Claudio Rainone: i tre sono accusati di aver fatto soffiate ad alcuni candidati, così da garantire l’assunzione dei “raccomandati”. A spiegare meglio il modus operandi dem ci ha pensato Silvia Cavalli: “Quando sono arrivata – riporta Il Messaggero – ho verificato che in quel concorso c’erano molte anomalie già segnalate in via informale e comunque dalla grande risonanza mediatica per le parentele tra alcuni concorrenti e alcuni componenti della Commissione” , senza dimenticare l’eliminazione della prova di informatica sia scritta che orale e i sequestri operati nelle stesse settimane dalla Guardia di Finanza.