La preoccupazione di Mattarella: l'ombra di una crisi di governo

Il nostro Paese rischia di essere travolto non solo da una crisi economica a causa dei danni provocati dal Coronavirus, ma anche da un caos politico che potrebbe destabilizzare l'Italia intera. Da qui nasce la preoccupazione di Sergio Mattarella, in ansia per i prossimi mesi a causa delle tensioni insistenti all'interno della maggioranza giallorossa. Ma i timori del presidente della Repubblica derivano pure dagli strappi tra esecutivo e Regione, che recentemente si sono scontrati sull'ipotetico anticipo della ripartenza. Un'immagine di un Paese provato e a rischio collasso che tiene in apprensione il Colle: il pericolo dietro l'angolo è una crisi al buio, incontrollabile anche dai principali protagonisti politici odierni.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, al Quirinale registrerebbero quelle spinte a indebolire il premier Giuseppe Conte. Ma la domanda che ci si pone è chiara: per quale motivo? Quale potrebbe essere il fine di tali azioni? Quesiti a cui non seguono risposte poiché, almeno per il momento, non vi sono i presupposti per dare vita in Parlamento a un governo alternativo. Anche perché in questi giorno tutto sembra tranne che esserci un clima di unità nazionale, che invece dovrebbe predominare in un momento di estrema emergenza. Le voci non mancano: dalla figura di Mario Draghi come presidente del Consiglio alla persona di Vittorio Colao che potrebbe diventare premier.

Le tensioni

L'Italia è praticamente divisa: Movimento 5 Stelle e Partito democratico discutono quotidianamente su Mes, Coronabond, Recovery plan, fine del lockdown e nomine delle aziende pubbliche partecipate. Come se non bastasse su quest'ultima si è creata una divisione interna ai grillini: una fronda, guidata da Alessandro Di Battista, ha esplicitamente chiesto ai pentastellati di bloccare la nomina a qualsiasi livello di coloro che " non potrebbero neanche essere candidati al consiglio di circoscrizione ".