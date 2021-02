Proposta di Meloni a Lega e FI: "Formiamo intergruppo parlamentare"

Ormai separata da Forza Italia e dalla Lega, partiti che un tempo costituivano insieme a Fratelli d'Italia il gruppo dell'opposizione e che adesso si trovano invece all'interno della maggioranza a sostegno del governo Draghi, Giorgia Meloni si dice intenzionata ad incontrare i leader del centrodestra per portare comunque avanti un programma comune.

Lo scopo è chiaramente quello di continuare a lavorare insieme, malgrado la differente presa di posizione rispetto al nuovo esecutivo formato dall'ex numero uno della Banca centrale europea. I pariti di sinistra non hanno del resto perso tempo a formare un gruppo per poter discutere di un programma comune, dunque anche la Meloni spera di poter fare altrettanto, riunendosi con i capi delle altre formazioni di centrodestra. "Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune. E che sia utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione" , ha dunque spiegato la presidente di FdI, come riportato da AdnKronos. "Formulerò questa proposta a Salvini e Berlusconi e mi auguro possa essere accolta" , ha conlcuso.

L'invito della Meloni sembra essere stato bene accolto dagli altri partiti di centrodestra, che non hanno chiuso la porta a Fratelli d'Italia. "Se è una proposta che possa ipotizzare una federazione, una sorta di nuovo modello per condividere alcune strategie, io ritengo che sia una cosa positiva" , ha commentato nel corso della trasmissione Agorà il leghista Alessandro Morelli. Poi l'avviso: "Altrimenti se i leader, Berlusconi e Salvini, capiranno che c'è sostanzialmente un tentativo di imbrigliare quello che il governo potrà fare per dare delle risposte vere agli italiani allora, in quel caso, sarà una situazione totalmente diversa".