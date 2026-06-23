Qualità, ricercatezza e colore: è il lusso discreto firmato MooRer

Pensata per un uomo dinamico e cosmopolita, la collezione MooRER Primavera/Estate 2027, interpreta il lusso attraverso la discrezione, privilegiando costruzioni impeccabili, materiali d'eccellenza e dettagli funzionali. È un'evoluzione della propria idea di eleganza contemporanea, dove qualità assoluta, ricerca materica e savoir-faire italiano si incontrano in un guardaroba sofisticato, essenziale e versatile. Il lino, la seta e l'esclusivo cotone Sea Island diventano protagonisti della stagione, reinterpretati attraverso lavorazioni innovative e silhouette contemporanee. La palette alterna le tonalità iconiche del brand blu, celeste, bianco e sabbia a nuove sfumature come pumpkin, verde salvia e grigi stone, arricchite da dettagli metallici color oro cioccolato. Le silhouette evolvono verso proporzioni più moderne: varsity jacket dal taglio giovane, workwear reversibili, modelli trapuntati e spolverini fluidi definiscono una nuova idea di funzionalità sofisticata. Grande attenzione è dedicata anche ai modelli ibridi e alla linea Travelwear, con felpe, t-shirt e completi progettati per accompagnare il movimento quotidiano con comfort e leggerezza.

Ritorna inoltre la capsule dedicata al golf, ampliata con giacche tecniche packable, dettagli funzionali e iconici accenti arancio, mentre la capsule Sea Island continua a rappresentare una delle espressioni più esclusive della ricerca MooRER, grazie all'utilizzo del rarissimo cotone caraibico noto per morbidezza, resistenza e luminosità naturale. Con la Primavera/Estate 2027, MooRER continua così a definire un'idea di eleganza contemporanea fondata su autenticità, innovazione e cultura manifatturiera italiana.