Quei collegamenti tra "l" e "t" che svelano il vero Mattarella

L’attuale Presidente Sergio Mattarella possiede una grande umanità e nel contempo determinazione; ma ciò che lo distingue è soprattutto la capacità di esprimere il proprio pensiero con spessore culturale e delicatezza d’animo (grafia piccola, spazi equilibrati e gesto armonioso). Si nota equità di giudizio, per cui egli è privo di spirito di contrattacco al diverso, ma giusto consigliere, che ha imparato, attraverso la sofferenza e la profondità dei sentimenti vissuti intimamente, a comprendere la fragilità l’uomo (vedi gesto armonico, forme e legamenti originali, come si vede nei collegamenti tra lettere “l” e “t”, qui la firma)

La grafia scorrevole, senza inciampi e senza frettolosità, è indice di un comportamento che sa trattare il prossimo con tatto e raffinata intelligenza, anche ”ricucendo” screzi e fratture. In questo modo egli dimostra di essere una guida capace di sviscerare i problemi trovando soluzioni pacifiche ed efficaci (grafia minuta ed equo spazio tra le parole). La capacità di sintesi gli permette valutazioni suffragate da un pensiero logico e consequenziale, per cui ogni parola viene da lui soppesata; per questo egli non ama contrasti, credendo profondamente nel dialogo.

Timido, discreto e privo di protagonismo (vedi firma uguale al testo) sa esprimere con profondità e fermezza il proprio pensiero, in modo sempre pacato, ma senza mai deflettere da ciò in cui crede. Il punto però di maggiore forza del nostro Presidente è dato dalla squisita sensibilità che lo porta a considerare tutto e tutti con una naturalezza spontanea, tanto da renderlo uno dei presidenti maggiormente amati dalla gente.