"Paura di perdere...": cosa c'è dietro lo strappo di Calenda

Lo strappo tra Carlo Calenda ed Enrico Letta non è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La mossa del segretario dem di tirare dritto davanti alle minacce del leader di Azione di non stare più all'interno dell'alleanza in caso di apparentamento con Sinistra italiana e Luigi Di Maio era ovvio che avrebbe portato a questa conclusione, date le premesse. Il fragilissimo equilibrio di quell'alleanza, però, già da tempo aveva messo in allerta gli analisti politici che ben conoscono le caratteristiche di Carlo Calenda, fondamentalmente incapace di giocare per una squadra.

Ci ha provato ma è durato appena 5 giorni, poi il patto con Enrico Letta è diventato cartastraccia, insieme alle promesse e alle velleità. A supporto della sua decisione ha i sondaggi, che indicano maggiori possibilità di successo in caso di corsa in solitaria o di apparentamento con Matteo Renzi. E poi, da non sottovalutare, ci sono le pressioni dei suoi sodali, in primis Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, contrari a un avvicinamento così netto al Pd ma favorevoli alla formazione del terzo polo con Matteo Renzi, per mantenere quell'idea di "centrino" che era stata ipotizzata. Ma, soprattutto, col fidanzamento con Enrico Letta, Carlo Calenda temeva di perdere il voto dei moderati, che non hanno visto di buon occhio l'avvicinamento al Pd. Il rischio paventato a Carlo Calenda era un'emorragia di voti verso Matteo Renzi.