Resterà tutto nella storia delle vergogne

Lo incontrai per la prima volta nella sua villa di Arcore, dove lo intervistai per la Stampa diretta da Paolo Mieli, e Silvio Berlusconi era solo il grande imprenditore e l'uomo che aveva realizzato la prima televisione nazionale alternativa alla Rai con i collaboratori che correvano per città e paesi a portare il secondo tempo del film e ritirare il primo.

Restai con lui fino a sera perché ci fummo simpatici e perché gli piaceva mostrare il suo castello mentre raddrizzava la cravatta a un dipendente disordinato mentre raccontava la sua vita di imprenditore. La villa che era stata dei marchesi Casati comprendeva anche stalle, cavalli e uno stalliere, tra questi il mafioso Vittorio Mangano. Quando fu fabbricata la leggenda dei rapporti fra Berlusconi e Cosa Nostra io provai un senso di grave allarme proprio perché avevo letto sulla faccia di Berlusconi le espressioni dello schifo e della rabbia contro mafia e mafiosi. Fu quindi creato il teorema ridicolo secondo cui Marcello Dell'Utri, che si era consultato con lo stalliere Vittorio Mangano per le sue scommesse sui cavalli, era l'anello di congiunzione fra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi che all'epoca non era un politico. Per la parte più miserabile dei suoi nemici e avversari, fu la manna dal cielo. E per Berlusconi un incubo e una persecuzione i cui effetti gli sopravvivono.

È la sesta volta che la magistratura si esprime in modo definitivo e lo sdegno di Marina Berlusconi, la figlia che ha sempre accompagnato e dato forza al padre, fa ancora titolo sui giornali per una vicenda mostruosa che resterà nella storia delle vergogne italiane. Mangano morì di cancro in carcere e rifiutò di essere ricoverato in ospedale in cambio di una dichiarazione che compromettesse Berlusconi.