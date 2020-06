Riapre New York, nel mondo 7 milioni di positivi

Superati i 7 milioni di casi nel mondo dove il Covid 19 ha provocato oltre 400mila vittime. Questo il tragico bilancio della Johns Hopkins University che avverte: se è vero che in alcune aree l'epidemia appare in recessione in altre la carica virale è ancora al massimo e il coronavirus si diffonde al ritmo di migliaia di positivi in più al giorno.

Anche se ieri il sindaco di New York Bill de Blasio ha tolto il coprifuoco dalle 20 alle 5 con effetto immediato («riguardatevi e mostrate attenzione l'uno con l'altro») e in anticipo rispetto alla riapertura della città, prevista per oggi, dopo più di due mesi a causa del pandemia da coronavirus, sono sempre gli Stati Uniti il paese più colpito ad un passo dai due milioni di contagi. Seguono il Brasile con quasi 700mila infetti e 37mila decessi. E ancora la Russia che si avvicina al mezzo milione di contagi anche se le vittimesono meno di 6mila. Triste primato anche per il Regno Unito che in Europa paga il prezzo più alto con quasi 300mila contagiati e oltre 40mila decessi.

Ora a preoccupare l'Oms, che si è sempre mossa in ritardo rispetto al propagarsi del coronavirus, sono il Sudamerica, il Medio Oriente e l' Africa dove i contagi stanno dilagando in contesti fragilissimi privi di adeguate strutture sanitarie, dove mancano i farmaci, i posti letto e anche la capacità di cura.

Lungo il mese di aprile i nuovi casi giornalieri a livello globale non avevano mai superato le 100mila unità, mentre i contagi conclamati negli ultimi nove giorni sono saliti oltre quella soglia segnando anche oltre 130mila casi in un solo giorno, il 3 giugno.

In Pakistan i nuovi contagi due giorni fa hanno toccato il record di 5mila in una sola giornata con un bilancio tragico di vittime: oltre 2mila. Con 4.960 nuovi contagi in 24 ore il totale dei positivi è salito a 98.943. Situazione drammatica anche in Iran con 2.364 nuovi casi di Coronavirus, per un totale dei contagi di 171.789. Numeri altissimi anche in Perù, 191.758 contagiati e 5.301 vittime. In Cile: 127.745 contagiati e 1.541 decessi. Soffre anche l'Afghanistan che ha superato quota 20mila. In un giorno sono stati rilevati 791 nuovi casi rilevati su 1.427 per un totale delle infezioni di 20.342., 357 i decessi in totale. Infine il Giappone che affronta una seconda ondata, qui i contagi sono saliti a oltre 17mila.