Via alla riforma, nascono gli Its Academy

L'evoluzione del mercato del lavoro, lo sviluppo di nuove tecnologie e la necessità di connettere formazione e professioni impongono cambiamenti: la Camera dei deputati ha approvato la riforma degli Istituti tecnologici superiori. La battaglia per gli Its Academy, che aumentano così il paniere delle possibilità offerto dall'Istruzione tecnologica-superiore e che consentirà all'Italia di poter contare su un numero di tecnici specializzati maggiore di quello odierno, è targata Forza Italia. Il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Maria Stella Gelmini ha ricordato quale sia stato il principio della parabola che ieri ha tagliato il traguardo: «Sono molto contenta di aver dato il mio contributo a questa riforma con una proposta di legge presentata nel 2018 in Parlamento, insieme a Valentina Aprea..», ha specificato. «...Da oggi - ha osservato la Gelmini - gli Istituti Tecnologici Superiori-Its Academy trovano finalmente un quadro normativo stabile di riferimento, potendo contare su 1,5 miliardi di euro attivati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza». La stessa Valentina Aprea, deputata azzurra e capogruppo della commissione Cultura, ha esultato, parlando di un «goal» messo a segno dall'esecutivo di Mario Draghi.

L'esponente del partito guidato da Silvio Berlusconi ha aggiunto quanto segue: «...per vincere la partita occorrerà sciogliere in breve tempo i nodi politici che restano ancora sul tavolo. Il nodo politico più rilevante, che prevede il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato nell'espressione del parere sui provvedimenti attuativi, è quello dell'attuazione».

Il capogruppo Paolo Barelli ha definito la riforma una «grande vittoria di Forza Italia».

L'attuale vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti ha parlato di «una buona notizia per la modernizzazione del Paese». Erica Mazzetti, che sempre con Fi siede tra gli scranni di Montecitorio, ha dichiarato a sua volta quanto segue: «Una vittoria del Paese reale, di Fi ma anche e soprattutto di Gelmini ed Aprea, in prima linea per aprire la scuola al mercato del lavoro». L'Italia, per Forza Italia, potrà ora contare su una «filiera terziaria, tecnologica» e «professionalizzante».