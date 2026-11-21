Milano Ilaria Salis, sorriso Durban’s e protetta da un piumino che sembra d’oca, si esibisce a favore di social: «Vogliamo salari più alti e case per tutti». Quindi il diritto di passare da insegnante part time carcerata a eurodeputata a 16mila euro al mese con a curriculum una condanna per invasione di edifici e la fuga dai processi dovrebbe essere universale. È possibile che una volta sottratto del tutto il partito a Bonelli e Fratoianni lo inserisca nel programma. Intanto Salis, ieri capopopolo del centro sociale Lambretta e della sigla satellite Deriva, ha sfilato per Milano gridando contro il governo. Un mese fa aveva auspicato che le violenze francesi venissero replicate in Italia («Ci sono tutte le condizioni anche qui») e il 17 ottobre è stata accontentata. Ieri a inizio sciopero ha detto: «Non ci fermeremo finché non avremo mandato a casa il governo».

Salis è il riferimento dei centri sociali i suoi feudi sono Milano, Monza, Bologna, Genova e Roma ma si sta legando anche ai movimenti pro Pal, in particolare ai Giovani Palestinesi d’Italia e all’Unione Democratica Arabo-Palestinese, nuovi bacini elettorali. Ieri Ilaria, muezzin tra i pasdaran, s’è fatta fotografare mentre brandiva la kefiah davanti al Duomo, simbolo della cristianità, cattedrale dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. La scelta persegue una logica politica precisa, l’antagonismo che si mescola all’islamismo. Il copricapo arabo mostrato alla Madonnina. Alla vigilia della manifestazione, in un video, la Salis ha strizzato l’occhio ai giovani, «bella raga, domani torna lo sciopero», e a corredo del messaggio ha pubblicato il simbolo delle spade incrociate, non dei martelli, oggetto che la banda con cui è accusata di aver girovagato per l’Ungheria usa per spaccare teste.

A Milano c’era pure il dem Pierfrancesco Majorino, autocandidatosi a sindaco: «A questo governo diciamo una cosa sola: Siete minoranza del Paese», sennonché il Majo lo diceva anche quand’era candidato alla presidenza della Lombardia ed è arrivato venti punti dietro al leghista Attilio Fontana, e il 10 per cento è andato a Letizia Moratti, che di sinistra non ci risulta.

Si è mostrato anche Lorenzo Pacini, consigliere dem milanese balzato ai disonori delle cronache per aver detto che «le vetrine rotte» dai delinquenti «hanno dato lavoro ai vetrai», per i quali Maurizio Landini ha firmato un contratto da sette euro all’ora. Il Pacini si è avvicinato al monumento di Vittorio Emanuele II, ha indicato i perdigiorno arrampicati sotto il cavallo, e tra birre e bandiere della Palestina gli ha detto che sono «gli eroi di questo Paese». Si sono innalzati nitriti democratici.