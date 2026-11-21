“Un’immagine potente, che ha molto da insegnare a tutti noi”. A scriverlo ieri in tarda serata sull’account X è il ministro della Difesa, Guido Crosetto facendo riferimento a quello che era successo qualche ora prima a Roma quando Andrea e Marcos, due giovani studenti poco più che ventenni che non si conoscevano, si sono frapposti a volto scoperto tra i poliziotti che presidiavano la scalinata d’ingresso del Ministero dell’Istruzione, e una frangia violenta di manifestanti che continuavano a lanciare al loro indirizzo petardi, bombe carta, bottiglie e persino un monopattino.

Un’immagine potente, che ha molto da insegnare a tutti noi.



Oggi, davanti al Ministero dell’Istruzione, a Roma, due ragazzi hanno scelto di sedersi tra chi lanciava oggetti e le Forze dell’Ordine.



Hanno scelto di non accettare che il dissenso diventasse una giustificazione per… pic.twitter.com/6d2ydDSXxD — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 20, 2026

A stretto giro, è arrivato anche il post, questa volta del vice premier Matteo Salvini che invece ha pubblicato su Facebook, che ha commentato “Un gesto di grande coraggio, responsabilità e civiltà. Si può manifestare, protestare e avere idee diverse, ma la violenza non è mai una risposta. Bravi ragazzi, siete un esempio per tutti!”. Molto spesso i politici, ovviamente non solo in Italia, scelgono di pubblicare un post unicamente per sfruttare l’hype di giornata, per conquistare qualche migliaio di like e portarsi a casa il loro quotidiano bottino di visualizzazioni. Giusto per prendersi la boccata di dopamina giornaliera. Invece, in tanti altri casi, come ha fatto il ministro Crosetto, a spingere alla pubblicazione è una motivazione pedagogica e personale, solo per la necessità di voler esprimere la propria opinione a prescindere dalla viralità. “Hanno scelto di non accettare che il dissenso diventasse una giustificazione per la violenza. Perché manifestare è un diritto. Aggredire chi indossa una divisa e garantisce la sicurezza di tutti non lo è. A volte la forma più coraggiosa di contestazione è proprio quella di andare controcorrente, di opporsi alla massa dei propri coetanei, anche quando sarebbe molto più facile seguirla (…) A loro va il mio grazie. Perché oggi, con un gesto semplice, hanno dato una lezione di civiltà, di libertà e di rispetto. A tutti noi”. Adesso, è certo che il post di Crosetto non sarà catalogato tra quelli più coinvolgenti postati dal ministro e probabilmente neanche tra i contenuti che hanno a fine giornata incassato un’audience straordinaria, ma in un momento in cui la comunicazione politica e pubblica pare sempre più orientata a una ricerca della polarizzazione e della contrapposizione piuttosto che della riflessione, il richiamo alla potenza dell’immagine e la sottolineatura del gesto di Andrea e Marcos è un segnale non trascurabile che la politica e le Istituzioni, in questo caso Crosetto e Salvini, hanno fatto bene a evidenziare. Alla faccia dei like e delle visualizzazioni.