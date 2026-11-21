L’accusa è di stupro di gruppo. E nel gruppo ci sarebbero stati anche l’attore Gérard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq. Dopo la denuncia presentata da un’attrice nel 2025, è stato aperto un fascicolo e i due vip risulterebbero indagati. La vicenda, resa nota inizialmente dal sito d’inchiesta Mediapart, è stata affidata alla polizia giudiziaria di Parigi.

I fatti denunciati risalirebbero al dicembre del 2018, durante le riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux (accusato di complicità in stupro). La commedia, uscita nelle sale il 21 agosto 2019, racconta l’incontro tra Houellebecq e Depardieu, che interpretano se stessi durante un soggiorno in una struttura termale. La sequenza al centro della denuncia prevedeva una festa clandestina nella suite dell’attore, con la partecipazione di due giovani donne provenienti dall’Europa orientale. La sceneggiatura contemplava baci, carezze e una danza, ma non rapporti sessuali.

Depardieu non è nuovo a scandali del genere: l’attore ha appena rinunciato all’appello per le aggressioni sessuali contro due donne durante le riprese del film Les Volets Verts nel 2021. Rinuncia che ha reso di fatto definitiva la condanna pronunciata in primo grado, il 13 maggio 2025, in piena apertura del Festival di Cannes, a 18 mesi di reclusione con la condizionale.

«La giustizia si è espressa. Sono stato riconosciuto colpevole. Accetto» ha scritto l’attore qualche giorno fa in un comunicato stampa dal titolo J’entends (Capisco) scusandosi con chi «potrebbe averne sofferto». «Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità» ha proseguito l’attore, riconoscendo che le sue parole e «alcuni dei (suoi) gesti» non sono «privi di conseguenze».