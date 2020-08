Mastella multa Salvini: "Non ha la mascherina. ​E ora paghi 600 euro"

Che il tour elettorale in Campania di Matteo Salvini potesse concludersi senza problemi in pochi ci credevano. Non è la prima volta che il leader della Lega in visita nella Regione amministrata da Vincenzo De Luca sia oggetto di contestazioni, anche violente. Anche questa volta, purtroppo, il copione è stato rispettato ed è capitato quello che non doveva capitare. A Cava de’ Tirreni, antagonisti e manifestanti legati ai centri sociali hanno sfogato la propria rabbia "antifascista" lanciando sedie e bottiglie contro la polizia impegnata a garantire il normale svolgimento della manifestazione del centrodestra. Non solo violenze.

Ora il leader della Lega rischia anche una multa per non aver indossato la mascherina nel corso di un appuntamento elettorale a Benevento. A ventilare questa possibilità è il sindaco della città sannita, Clemente Mastella. "Un comportamento in totale spregio della normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 a indossare le mascherine anche all'aperto" , ha commentato il fondatore dell'Udeur. Rispetto delle regole, certo. Ma chi fa dietrologia potrebbe pensare che Mastella abbia voluto in qualche modo punire Salvini per essere andato nel suo feudo per la campagna elettorale.

"Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ha avuto in via Traiano a Benevento", ha spiegato il sindaco chiarendo che "la manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un'altra di protesta" . Ma vi è di più. La polizia municipale, su incarico di Mastella, ha avviato lidentificazione anche di coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini, senza essere muniti di mascherina, attraverso l’utilizzo di foto e video.