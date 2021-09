Salvini: "Berlusconi vittima di un accanimento giudiziario"

In queste ore, anche Matteo Salvini si è schierato al fianco di Silvio Berlusconi esprimendogli " la più totale solidarietà, amicizia e vicinanza, mia e della Lega ". Le parole di Matteo Salvini arrivano all'indomani della decisione del Cavaliere di non sottoporsi alla perizia psichiatrica per il processo Ruby ter, considerata da Berlusconi " lesiva della mia storia e della mia onorabilità ". Con una lettera depositata al presidente del Collegio, il presidente di Forza Italia ha dichiarato: " Non posso accettare questa decisione, si proceda in mia assenza alla celebrazione di un processo che nemmeno sarebbe dovuto iniziare ".

Il leader della Lega, a seguito di quanto accaduto, sottolinea che Silvio Berlusconi, definito " uomo di Stato " sia " vittima di un accanimento giudiziario con pochi precedenti nella storia della Repubblica ". Per questo motivo, ha aggiunto Salvini, " la riforma della giustizia, grazie ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale, è doverosa, urgente, necessaria ".

Matteo Salvini si è posto senza condizioni al fianco di Silvio Berlusconi, definendolo " vittima di una persecuzione " senza eguali. Quindi ha aggiunto: " A lui va l'amicizia, la vicinanza mia, di tutta la Lega, di milioni di italiani. È un uomo di Stato, può stare simpatico o antipatico ma non può stare sotto processo per 30 anni. I giudici si occupino dei delinquenti veri e lascino stare una persona che ha fatto tanto per l'Italia e spero possa fare ancora tanto ".

Nella sua lettera, Silvio Berlusconi ha sottolineato che " l'ipotesi di sottopormi ad una ampia ed illimitata perizia psichiatrica da parte del Tribunale dimostra, per ciò che ho fatto nella vita in molteplici settori fra cui l'imprenditoria, lo sport e la politica, un evidente pregiudizio nei miei confronti e ben mi fa comprendere quale sarà anche l'esito finale di questo ingiusto processo ".