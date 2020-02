Salvini a Napoli, militanti dei centri sociali si scontrano con polizia

Tensione altissima a Napoli dove ci sono stati violenti scontri tra attivisti dei centri sociali che volevano raggiungere il Teatro Augusteo dove il leader della Lega Matteo Salvini ha in programma un comizio, e forze dell’ordine impegnate a garantire l’ordine pubblico.

I militanti dei centri sociali hanno organizzato un corteo da largo Berlinguer fino a via Toledo, strada dove sorge il teatro che ospita la manifestazione. Un gruppo di contestatori, sfruttando il caos, ha attraverso i vicoli del quartieri Spagnoli per cercare di raggiungere l’ingresso della struttura. I poliziotti in tenuta antisommossa, però, non si sono fatti sorprendere e ha subito raggiunto gli estremisti. All’incrocio di Largo d’Afflitto con via Speranzella è scoppiata una colluttazione nella quale sono volati spintoni e manganellate.

I manifestanti sono ancora in strada e stanno gridando "fateci passare". L'ex ministro dell'Interno è entrato da un ingresso laterale evitando la calca presente in piazzetta Augusteo. Salvini si è fermato con i giornalisti e ha raggiunto il palco tra i cori e gli applauso dei tantissimi presenti, mentre suona in sottofondo "Il mio canto libero". "Questa è la Napoli più bella, non quella di qualche sfaccendato che non rappresenta Napoli" , ha gridato Salvini ad inizio intervento.

Il leader della Lega nella sua giornata in città ha incontrato alcuni imprenditori partenopei negli uffici di Maurizio Marinella, alla Riviera di Chiaia. "Salvini è venuto a incontrare un gruppo di imprenditori per ascoltare i loro problemi e proporre delle risposte, spiegando che la vecchia concezione della Lega che guarda solo al Nord non esiste più, perché nel mondo il brand Italia è fortissimo ma riguarda tutto il Paese" , ha dichiarato Marinella al termine dell’incontro tenuto nella saletta conferenze alla Riviera di Chiaia.



"Salvini - ha spiegato Marinella - ha sottolineato di volersi concentrare per far recuperare il terreno perduto a Napoli e al Mezzogiorno. Sa che Napoli è una città bellissima ma ha visto anche senzatetto che dormivano sotto i portici in centro e il problema della spazzatura che va risolto, mettendo in campo progetti seri per migliorare la città. Gli imprenditori gli hanno segnalato che ormai fare impresa in Italia è difficile ma al Sud è proprio una missione. Salvini ha risposto di rendersi conto delle difficoltà, sottolineando anche che spesso le amministrazioni locali non riescono ad usare i fondi europei destinati al Sud".

Il leader della Lega ha visitato la palestra della famiglia Maddaloni situata nel quartiere di Scampia. "Emozionante, commovente questa storia di vittorie che coinvolge tutti a prescindere da dove sei nato, da che lavoro fanno i tuoi genitori. Bello", sono state le parole di Salvini che ritiene la struttura e lel persone che lavorano "un modello da esportare, da supportare, da finanziare. Sono contento che tanti ragazzi lascino la strada, non solo a Scampia. Questo dovrebbe essere un modello esportato ovunque. Vuol dire che Napoli può esportare bellezza".

Salvini, ricordando le parole del padrone di casa, il judoka Pino Maddaloni, ribadisce la priorità: "Lavoro, lavoro, lavoro. Se non c'è lavoro non c'è futuro, lo sport è fondamentale, la sanità è fondamentale, un ambiente pulito è fondamentale, la sicurezza è fondamentale. Però, senza lavoro è tutto un pochino più difficile".

La giornata politica è ancora lunga. Nel frattempo, infatti, il leader delle Sardine Mattia Santori in un video messaggio su Twitter ha lanciato un messaggio: “Sardine siete pronte per #Napolinondimentica? Ci vediamo oggi a Napoli. Piazza Dante 19.30. Che la campagna abbia inizio. I trasformisti qua non passeranno. La Lega non passerà. E Salvini? ’Mo pariamm’! (’Ora ci divertiamò, ndr)”. Chiaro riferimento ad un impegno del movimento in vista delle Regionali e delle amministrative.