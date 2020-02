Santori attacca Salvini: "È un erotico tamarro"

Nonostante le sardine abbiano detto numerose volte di volersi prendere una pausa mediatica, allontanandosi per un po' dai giornali e dalle televisioni, i pesciolini sono sempre sui quotidiani sul piccolo schermo. Per esempio, nella serata di ieri Mattia Santori – uno dei fondatori del movimento ittico di piazza e di protesta – ha partecipato a Piazzapulita, consueto appuntamento del giovedì sera di La7.

Il leader e portavoce è ormai presenza fissa nel salotto di Corrado Formigli e anche ieri sera durante la chiacchierata con il giornalista padrone di casa, il bolognese ha attaccato Matteo Salvini. E anche questa volta, Santori ha utilizzato un modo tutto suo per dare contro al segretario della Lega.

Tutto nasce da una domanda che Formigli gli rivolge, a proposito del capo politico del Carroccio. Eccola: "Matteo Salvini, ancora oggi, arriva alla pelle delle persone. Di fronte a questa sinistra spesso un po' esangue e velleitaria, Salvini – che piaccia o no, a te non piace e neanche a me, visto che politicamente non condivido le sue posizioni – arriva sotto pelle, fa sentire alla gente delle cose: tu gliela riconosci questa capacità?" .

Ecco, è qui per Santori – non pago della supercazzola al direttore de ilGiornale Alessandro Sallusti – sfodera un concetto astruso: "Sì, però ci sono due modi per essere erotici, diciamo, visto che alla fine si parla di eros…" . Una frase che fa sorridere Formigli e l'intero studio (e chissà che cosa ha pensato il pubblico a casa…). Dunque, il giornalista ridendo dice: " Salvini erotico! Questo ricordatelo, a dirlo è stato lui…lo ha detto Santori, eh!" .

Dopo l'ilarità e gli applausi, la sardina prosegue nel suo ragionamento: "Dicevo, ci sono due modi: un modo è essere tamarri, l'altro è essere romantici…Salvini è un erotico tamarro, mentre noi proponiamo un erotico romantico…" . Arrivano altri applausi e anche la chiosa di Formigli: "Ok, hai reso l'idea…" . L'ultima parola se la prende Santori: "Così domani abbiamo qualcosa di cui parlare" . Almeno per il momento, il diretto interessato, "l'erotico tamarro" (giusto per utilizzare le parole di Santori), non ha ancora replicato al "pesciolino". Ma prima o poi, siamo certi, la risposta arriverà...