Sara, morta a Mykonos al suo addio al nubilato

Avrebbe festeggiato il suo matrimonio tra qualche giorno, ed era in vacanza con le amiche a Mykonos per l'addio al nubilato. Ma Sara Ceccantini aretina, 40 anni, da 13 impiegata presso lo stabilimento Prada a Terranuova Bracciolini (Arezzo) è morta nella notte tra domenica e lunedì in un terribile incidente stradale. La giovane donna, madre di una bambina di tre anni, si trovava in Grecia per una breve vacanza, l'ultima prima di unirsi in matrimonio col fidanzato storico Luca Bugialli, anch'egli residente a Terranuova.

Le notizie sull'incidente avvenuto nell'isola della movida, sono arrivate in Italia in maniera frammentata, ma alcuni elementi sono già assodati: ad essere coinvolte in uno scontro frontale sono state due auto, con un veicolo che avrebbe invaso la corsia in cui viaggiava la vittima. Sara è stata portata d'urgenza all'ospedale di Syros, dove è morta lunedì notte. Coinvolta almeno un'amica che ha riportato a sua volta gravi ferite. Le autorità di Mykonos stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia e per il momento gli investigatori greci indagano sull'ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il matrimonio tra Sara Ceccantini e il suo compagno, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe dovuto essere celebrato sabato prossimo. La vittima era originaria del Valdarno aretino, e sia la sua famiglia che quella del futuro marito erano conosciute a San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha sconvolto un'intera comunità, causando dolore e della commozione tanto tra gli amici della giovane donna quanto tra gli oltre mille dipendenti dello stabilimento Prada in località Valvigne, tra i quali Sara era ben conosciuta e apprezzata. "Una carissima collega di cui non dimenticheremo mai lo splendido sorriso. Non è stata giusta la vita, Sara" ricorda sui social una collega. Alla luce di quanto avvenuto, il patron del gruppo Prada in persona l'imprenditore Patrizio Bertelli, anch'egli aretino ha deciso di tenere chiuso per lutto lo stabilimento nella giornata di ieri. "La nostra comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa di Sara Ceccantini ha commentato la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vada - vittima di un incidente stradale avvenuto in Grecia a pochi giorni dal suo matrimonio. Una notizia che ha suscitato sgomento e dolore in tutto il Valdarno. Sara era una giovane donna, professionista stimata e apprezzata. Sabato avrebbe dovuto sposare Luca Bugialli, il cui padre ha un'attività in via Lavagnini a San Giovanni. L'intera comunità di San Giovanni Valdarno si stringe con affetto e vicinanza attorno alla famiglia di Sara, alla sua bambina di pochi anni, a Luca e a tutti i loro cari, condividendo un dolore che ha profondamente segnato il nostro territorio".

Sulle sue pagine social, oltre alle foto dei momenti familiari più sereni, nel corso degli anni Sara Ceccantini aveva postato numerose istantanee di viaggi e vacanze in posti da sogno, quasi sempre al mare. Non sorprende quindi che avesse scelto l'isola greca di Mykonos per il suo addio al nubilato. Non avrebbe mai immaginato che la sua giovane vita si sarebbe interrotta proprio lì, in modo drastico e prematuro.