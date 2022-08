Schianto mortale: l'agente era drogato

Aveva bevuto ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti l'agente della polizia ferroviaria che all'alba di mercoledì ha travolto e ucciso con la sua auto Simone Sperduti, 20 anni. Il terribile impatto è avvenuto a Roma, all'incrocio fra via Prenestina e lo svincolo per il Raccordo anulare.

La svolta nelle indagini è arrivata ieri, quando gli esami di rito hanno evidenziato un livello di alcol superiore alla soglia massima consentita, oltre che la presenza di droghe nel sangue. Secondo i primi accertamenti l'incidente sarebbe avvenuto probabilmente a causa di una manovra sbagliata del quarantenne che adesso si trova nel carcere di Regina Coeli, nella Capitale. L'agente era da tempo sospeso dal servizio nella Polfer. Alle 4 di mattina di mercoledì la sua Opel Meriva ha travolto il ventenne, che si trovava a bordo di una Honda Sh 300, diretto verso il centro città. L'auto avrebbe svoltato a sinistra per imboccare la rampa e immettersi sul raccordo, facendo forse una manovra vietata in quel punto. Ne è seguito uno scontro violentissimo, il giovane è stato sbalzato per alcuni metri. L'ambulanza, chiamata proprio dall'ex agente che si era immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, è arrivata in pochi minuti, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani. L'uomo è stato accompagnato dagli agenti della polizia municipale in ospedale per essere sottoposto ai test. Proprio gli esami hanno accertato il suo stato di ebbrezza. Per questo, su disposizione del pubblico ministero che ha aperto un'indagine per omicidio stradale, il 46enne ieri è stato prelevato dalla sua abitazione dagli uomini del V gruppo Prenestino della polizia locale e condotto nel penitenziario. Entro domani dovrebbe comparire davanti al gip per la convalida del provvedimento. Non si esclude che nelle prossime settimane possa essere trasferito in un complesso carcerario riservato agli appartenenti alle forze di polizia accusati di reati o condannati. Nel frattempo le indagini proseguono per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Sono già stati acquisiti i filmanti delle telecamere presenti in zona per verificare se abbiano ripreso le fasi dell'impatto. Mentre i due mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Intanto mercoledì sera si è verificato un nuovo grave incidente nella Capitale. Una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'auto in via Salaria, all'altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico. La quarantacinquenne, che era bordo di uno scooter, è stata trasferita in codice rosso in ospedale dopo essere stata urtata da una Bmw X2 guidata da una trentaseienne. La donna al volante, anche in questo caso, si è fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che adesso sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.