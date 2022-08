Schiave sessuali, gli audio su Domingo: "Dovrò sacrificarmi"

Mendy, adepta di una setta, spiega a un uomo non identificato: «Plácido ha detto che può venire a trovarci, cioè che verrà a trovarmi. Perché sta tornando a casa a New York e si ricorda di ieri. Dovrò sacrificarmi ancora una volta, ho una grande vocazione da servire». Premesso che le indagini sono ancora in corso, è questo uno dei tre audio che dimostrerebbe il coinvolgimento del tenore spagnolo Plácido Domingo nelle operazioni di sfruttamento sessuale gestite dal Gruppo BA e dalle controllate Escuela de Yoga e CMI-Abasto. Sulla carta, una scuola di yoga e una clinica che promette guarigioni, di fatto una setta con tutti i crismi, con sede a Buenos Aires, filiali a Las Vegas, Chicago e New York, capitanata da Juan Percowicz, per gli adepti: l'Angelo.

Le indagini delle autorità argentine hanno portato a 50 perquisizioni, al sequestro di 37 proprietà e a 19 arresti, in cima quello di Percowicz che tra l'altro avrebbe combinato in prima persona l'incontro sessuale con il cantante. Tanta carne al fuoco, in primis le 170 vittime, tuttavia il nome che più fa scalpore è quello Placido Domingo: è la stella lirica di prima grandezza nonostante gli 81 anni, eternità per l'ugola, e le accuse di molestie sessuali costate - però - la messa al bando dal suolo (artistico) statunitense. Al momento rimane confermata la serata in suo onore organizzata per il 25 agosto dall'Arena di Verona.

Tra le fonti di finanziamento della setta c'era il reclutamento «VIP geishado» o «palomear», giovani disposti/e a incontri sessuali con personalità influenti in cambio non di denaro ma di felicità, così voleva il maestro spirituale Percowicz che tanta serenità l'aveva promessa anche nel 1992 quando venne accusato degli stessi crimini. Gli inquirenti ritengono che l'organizzazione reclutasse «studenti maschi e femmine» almeno dal 2004, e tutti inquadrati in una struttura gerarchica e piramidale con l'Angelo ai vertici, dunque gli Apostoli (livello 6), i Geni (livello 5), gli Allievi (livello 4), alla base persone ordinarie. Le prestazioni sessuali consentivano agli adepti di guadagnare posizione, promozione al quadrato se avessero ceduto proprietà e pagato rette più onerose.

Una volta entrate nella scuola, le donne erano costrette a subire un apprendistato da geisha così da essere pronte a incontrare la clientela. Una voce tra quelle intercettate, e che le autorità sostengono essere quella di Domingo, dice all'adepta Mendy: «Quando usciamo dalla cena andiamo separatamente, facciamo così perché i miei agenti salgono nelle loro stanze a quel punto. Poi salgo anch'io all'appartamento. Stanno sullo stesso piano».

Il cantante, racconta la donna a Percowicz, si lamentava per gli effetti del #metoo: «Ha fatto un casino, Juan, mi dispiace, non gli auguro nulla di male, ma è così bello vederci brillare e volare nell'aria, e lui ha fatto un casino». Proprio.