Scontro Parenzo-Giordano: "E ora?", "Tu continua a leccare fondoschiena"

Acceso botta e risposta tra David Parenzo e Mario Giordano, i quali nelle ultime ore hanno dato vita a uno scontro che ha infiammato i social.

Tutto è partito da una stilettata inferta al collega dal conduttore de La Zanzara, che ha analizzato i dati emersi nell'ultima tornata elettorale per mostrare tutte le sue perplessità circa i probabili futuri contenuti delle trasmissioni condotte da Giordano. "E ora di cosa ti occuperai?" , si è domandato polemicamente David Parenzo durante la diretta su Radio 24. Il chiaro riferimento è quello al format di Fuori dal coro, programma nel quale l'ex direttore del Tg4 affronta in modo critico le varie problematiche che affliggono il nostro Paese, a partire dalla questione Covid fino ad arrivare ai problemi connessi all'immigrazione clandestina o agli occupanti abusivi. Bersaglio degli affondi di Giordano sono stati in particolar modo, quindi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il titolare del Viminale Luciana Lamorgese. Il dubbio espresso da Parenzo, il quale accusa in modo indiretto il collega di essere politicamente schierato, è che il format della trasmissione condotta da Giordano possa mantenere la stessa linea editoriale ora che dovrebbe cambiare la squadra di governo.

Non si è fatta attendere la replica dell'ex direttore del Tg4, che ha scelto i social per controbattere all'affondo del collega. "Quel poveretto di Parenzo non si preoccupi" , scrive infatti Mario Giordano su Twitter. "Come lui sa benissimo io faccio inchieste (Tv, libri e giornali) da circa trent'anni con governi di tutti i tipi e i colori. Continuerò a farle mentre lui continuerà a leccare i fondoschiena dei potenti" , conclude.

Colto sul vivo, Parenzo ha replicato al post del collega utilizzando il suo profilo personale. "Le case saranno ancora occupate? I treni avranno ancora ritardi?" , domanda ironicamente il conduttore de La Zanzara. "L'indignato speciale che fine farà? Prenderai ancora a sberle i tuoi ospiti? Donatooo? Buona fortuna, per te ci sarò sempre. Io aiuto sempre chi è in difficoltà!".

Lo scontro ha animato il celebre social network. Sotto il post di Gordano sono apparsi infatti numerosi commenti. "L'hanno presa proprio male!!!" , ironizza uno dei follower dell'ex direttore del Tg4. "Assistere a tanti progressisti democraticissimi schiumare da tutti i pori, non ha prezzo!" , aggiunge un altro. "In questo momento siamo a 1400 like per Giordano e 100 per Parenzo" , considera infine un internauta.