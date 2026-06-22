"Serve uno stop ai ricongiungimenti. Fondamentalismo? Legato ai migranti"

"Immigrazione e fondamentalismo islamico sono due volti del medesimo problema e vanno arginati senza alcun tentennamento. La Lega sta portando avanti una stretta ulteriore, concentrandosi su ricongiungimenti familiari e minori stranieri non accompagnati". È questo l'intervento del sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni (Lega), che a Il Giornale denuncia il pericolo dell'islam radicale.

Si aspettava che l'Italia riuscisse dopo oltre vent'anni a trovare le prove del legame tra Mohammad Hannoun e Hamas? Lui e altri tre suoi sodali sono in carcere dal 27 di dicembre.

"Conferma quanto da sempre ipotizzato, ovvero che le associazioni benefiche erano semplicemente una copertura e che i soldi ottenuti erano usati per sostenere Hamas".

Pochi giorni fa l'arresto di un jihadista palestinese da parte dei ROS. Negli ultimi due mesi si sono moltiplicai i casi: c'è stata un'accelerazione da parte del Viminale?

"Se da un lato il nostro sistema di sicurezza e prevenzione del terrorismo rimane un'eccellenza assoluta, dall'altro va evidenziato come il fenomeno del fondamentalismo e del radicalismo islamico sia in Italia e in Europa una minaccia estremamente grave. Ma abbiamo gli strumenti di polizia, giudiziari, di prevenzione, di lettura dei dati, di preparazione, di competenza, di penetrazione nel dark web per poter arrestare preventivamente questi soggetti".

C'è un altro numero che evidenzia l'azione del Governo: 251 espulsioni di radicalizzati

"Sì, sono i potenziali terroristi espulsi dal nostro Paese. La sinistra raccontava che con il barcone non sarebbero arrivati terroristi, per giustificare le loro politiche filo-immigrazioniste. Ma la precondizione per contrastare il fondamentalismo è combattere l'immigrazione illegale".

In che modo incidono i nuovi decreti introdotti?

"Nel penultimo decreto immigrazione abbiamo introdotto uno strumento per rafforzare la normativa antiterrorismo, che è già un'eccellenza, introducendo, tra gli altri, il 270-quinquies, cioè la detenzione di materiale finalizzato al terrorismo. A Bologna il soggetto che è stato arrestato perché inneggiava al martirio e alla jihad aveva opuscoli per realizzare ordigni. Il decreto sicurezza ha intercettato un settore scoperto e così abbiamo potuto neutralizzare e arrestare un altro soggetto potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli italiani".

Su cosa lavorerebbe per rendere ancora più efficaci le norme di oggi?

"Ci sono due norme volute dalla Lega che avranno un impatto importante sul tema dell'immigrazione. Una è sui ricongiungimenti familiari dei migranti, che dobbiamo ridurre, azzerare, stoppare. Con la nostra norma riduciamo la platea e aumentiamo il reddito necessario perché ci possa essere il ricongiungimento. L'altro tema riguarda i minori stranieri non accompagnati, perché sono il principale veicolo che genera baby gang e maranza, che sono il frutto di un'integrazione fallimentare causato dalla sinistra".

Anche a Bruxelles stanno recependo il problema: è entrato in vigore il nuovo patto sull'immigrazione.

"Introduce più rigore, fermezza e velocità nei rimpatri e la possibilità di poter rimpatriare anche nei Paesi terzi extra-UE. Ma vorrei sottolineare che questa posizione, oggi fortemente voluta da questo governo, fu introdotta nel silenzio generale da parte di Matteo Salvini. Quando nel 2018-2019 andavo in Europa da sottosegretario di Salvini ministro, le parole d'ordine erano distribuzione e ricollocazione dei migranti e accoglienza. Salvini ha rotto quel muro, ha iniziato a parlare della difesa dell'interesse nazionale ed europeo, della difesa dei confini. Otto anni dopo, grazie anche alla tenacia di questo governo, quelle parole d'ordine sono diventate realtà. Si parla tanto di remigrazione, ma in questi anni il governo ha rimpatriato 23 mila immigrati irregolari e pericolosi".

Parla a Vannacci?

"Parlo di dati: i flussi registrano un calo del 77% rispetto al 2023, i rimpatri sono aumentati del 40% negli ultimi

anni, e gli ingressi irregolari dalla rotta balcanica calati del 50%. Questi sono i numeri di una politica seria, non fatta a parole, ma che dà risultati nel contrasto dell'immigrazione illegale e che dobbiamo perseguire".