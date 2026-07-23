La sfida di Kiev fra nuova guerra e lotta sul campo

La rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov e del comandante in capo Oleksandr Syrsky evidenziano la criticità, dopo più di quattro anni di conflitto, di conciliare le esigenze delle operazioni militari con una popolazione sottoposta a un prolungato logoramento in presenza di uno squilibrio demografico e territoriale di tipo strutturale. Un’asimmetria che consente alla Russia di Vladimir Putin di sostenere una strategia di attrito prolungato, nella quale il fattore tempo e la maggiore disponibilità di risorse umane rappresentano elementi di vantaggio.

In questo contesto, le manifestazioni seguite alla rimozione di Fedorov hanno espresso sostegno verso un approccio innovativo in merito alla condotta del confronto militare, ma hanno anche segnalato una crescente stanchezza della società ucraina nei confronti di uno scontro che continua a richiedere grandi sacrifici umani.

La visione di Fedorov, basata sull’impiego estensivo di droni, intelligenza artificiale e altri sistemi robotizzati, è stata diffusamente percepita non solo come efficace, ma soprattutto volta a ridurre la pressione sulla componente umana.

La posizione di Syrsky, invece, ha espresso direttamente le esigenze del campo di battaglia, attribuendo priorità al mantenimento della capacità di difendere e controllare il territorio anche a costo di un maggiore impiego della fanteria. Le due impostazioni non sono necessariamente alternative, ma riflettono priorità politiche, operative e strategiche differenti.

La rimozione di Fedorov può così essere interpretata come il tentativo di riequilibrare un orientamento percepito come eccessivamente centrato sulla guerra tecnologica e sugli attacchi in profondità, al punto da compromettere potenzialmente la tenuta del fronte.

Parallelamente, l’avvicendamento di Syrsky ha probabilmente risentito di un malcontento dell’opinione pubblica focalizzato proprio nei suoi confronti poiché ritenuto come il principale interprete di una condotta del conflitto che inizia a essere percepita come troppo costosa sul piano umano e come il principale responsabile dell’allontanamento di Fedorov.

Per Volodymyr Zelensky il nodo strategico consiste ora nel definire un equilibrio tra l’impiego delle nuove tecnologie e la necessità di mantenere una capacità di combattimento terrestre sufficiente, evitando al tempo stesso che il consumo di risorse umane comprometta la sostenibilità del conflitto nel lungo periodo.