Una società senza limiti perde il senso di sé e finisce per dissolversi

Sono rimasto colpito dalla scelta di proporre alla maturità un brano tratto dal libro di Frank Furedi I confini contano. Non tanto perché condivida ogni singola tesi dell'autore, ma perché finalmente si torna a discutere di una parola che negli ultimi anni è stata quasi proibita: confine. Per molto tempo ci è stato raccontato che il confine fosse qualcosa di brutto. Una barriera. Un atto di egoismo. Una manifestazione di chiusura mentale. Una forma di arretratezza culturale. In alcuni ambienti, pronunciare la parola confine equivaleva quasi a confessare una colpa. Eppure basta fermarsi un istante a riflettere per comprendere una verità elementare: senza confini non esistono gli Stati. Senza confini non esistono le comunità. Senza confini non esistono le case. Senza confini non esistono neppure le identità individuali. Il confine non è un abuso. Non è una violenza. Non è una sopraffazione. È il presupposto stesso dell'ordine. È ciò che permette di distinguere, di definire, di proteggere. Una Nazione ha il diritto e il dovere di controllare i propri confini. Non per ostilità verso il resto del mondo, ma per responsabilità verso i propri cittadini. Chi sostiene il contrario non sta proponendo un modello più umano. Sta proponendo semplicemente il caos.

Ma il merito della traccia proposta agli studenti va oltre il tema delle frontiere geografiche. Il vero punto è che la nostra società non ha smarrito soltanto il senso del confine. Ha smarrito il senso del limite. E questa è forse la crisi più profonda del nostro tempo. Viviamo in un'epoca che considera il limite una forma di oppressione. Tutto deve essere abbattuto. Tutto deve essere superato. Tutto deve essere negoziabile. Ogni regola viene percepita come un fastidio. Ogni autorità come una minaccia. Ogni richiamo alla responsabilità come una forma di repressione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Assistiamo a ragazzi che entrano a scuola armati. Studenti che aggrediscono insegnanti. Giovani incapaci di accettare una frustrazione, un rifiuto, un no. Baby gang che trasformano la violenza in un passatempo. Un crescente disprezzo verso le regole della convivenza civile.

Naturalmente non tutto dipende da questo. I fenomeni sociali hanno sempre cause molteplici. Ma sarebbe assurdo negare che esista un legame tra la progressiva scomparsa del limite e la diffusione di comportamenti sempre più aggressivi e antisociali. Il limite non serve a mortificare l'essere umano. Serve a proteggerlo. Un bambino ha bisogno di sapere che cosa può fare e che cosa non può fare. Ha bisogno di regole. Ha bisogno di contenimento. Ha bisogno di punti di riferimento stabili. Non perché sia debole, ma perché soltanto attraverso quei confini interiorizza il rispetto per gli altri e per se stesso. Paradossalmente, il limite genera libertà. Perché senza limiti non esiste libertà. Esiste soltanto l'arbitrio del più forte. Anche per questo trovo interessante il fatto che la riflessione sui confini arrivi nelle scuole. Perché la scuola dovrebbe essere uno dei luoghi in cui si insegna il valore delle regole e della responsabilità. E invece troppo spesso è diventata il luogo in cui si insegna a diffidare di ogni autorità e di ogni forma di disciplina.

In questa riflessione non si può ignorare un altro tema che conosco bene e che ho affrontato più volte: quello della figura paterna. Storicamente, culturalmente e perfino simbolicamente, il padre ha rappresentato la funzione normativa. Non l'arbitrio. Non il dispotismo. La norma. Il padre è colui che insegna che il mondo non ruota attorno ai nostri desideri. Che esistono doveri oltre ai diritti. Che esistono conseguenze per le nostre azioni. Che esiste un principio di realtà. Eppure da anni assistiamo a una sistematica delegittimazione della figura paterna. Il padre viene spesso rappresentato come un problema, una presenza ingombrante, un residuo di un passato da superare. Si è arrivati perfino a criminalizzare il concetto stesso di autorità familiare. Non dovrebbe sorprenderci se una società che rifiuta ogni forma di limite finisca per rifiutare anche la figura che più di ogni altra quel limite rappresenta.

La verità è che il confine, il limite, la norma e la responsabilità non sono nemici della libertà. Sono le condizioni che rendono possibile la libertà. Una civiltà può sopravvivere soltanto se è capace di distinguere ciò che è consentito da ciò che non lo è, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, ciò che appartiene a una comunità da ciò che le è estraneo. Per questo considero preziosa la scelta di proporre agli studenti una riflessione sui confini.

Perché li obbliga a confrontarsi con una domanda fondamentale: che cosa accade a una società che non è più in grado di tracciare alcun limite? La risposta è semplice. Una società che perde il senso del confine perde progressivamente il senso di sé. E una società che non sa più chi è, prima o poi, finisce per dissolversi.