Il solito pallino di Grillo, imporre la patrimoniale: "Adesso più tasse ai ricchi"

Gira e rigira, il cofondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ritorna sempre su uno dei sui cavalli di battaglia: la patrimoniale. Anche questa volta fa conoscere il suo pensiero attraverso il seguitissimo blog ufficiale che lo accompagna fin dall’inizio dell’attività politica. “La Nuova Zelanda – scrive Grillo – ha aumentato il suo salario minimo a 20 dollari l'ora e l'aliquota fiscale massima per i redditi più alti del Paese al 39%. Le modifiche sono state introdotte il primo aprile, insieme a piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Il governo stima che l'aumento del salario minimo - un aumento di 1,14 dollari l'ora - interesserà fino a 175.500 lavoratori e aumenterà i salari in tutta l'economia di 216 milioni di dollari” .

L’esponente di spicco dei pentastellati spiega come funziona dall’altra parte del mondo, mostrando il suo compiacimento per le scelte neozelandesi. “La nuova aliquota fiscale massima – continua – si applicherà a chiunque guadagni più di 180mila dollari all'anno, circa il 2% degli abitanti della Nuova Zelanda. Il governo stima che quest'anno porterà entrate aggiuntive di 550 milioni di dollari” . Grillo snocciola cifre e conti che vanno a svantaggio dei più ricchi. “I dati dell'Ocse – spiega – mostrano che il precedente salario minimo della Nuova Zelanda, a partire dal 2019, era già tra i primi cinque più alti al mondo. Nel corso della pandemia da Covid-19, molti dei lavoratori essenziali del Paese erano quelli con salari minimi, compresi quelli che lavorano in aeroporto e in lavori di frontiera, e sono considerati la difesa in prima linea contro il virus” .