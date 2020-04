Sondaggio, il centrodestra al 48,6% e l'asse Pd-M5s vale il 36,4%

Come ogni giovedì, ecco sfornato il nuovo sondaggio realizzato da Emg Acqua per Agorà, la trasmissione di approfondimento politico e sul territorio condotto nella mattinata di Rai Tre da Serena Bortone. Bene, l'ultima rilevazione condotta dall'istituto demoscopico diretto da Fabrizio Masia va a confermare il primato della Lega di Matteo Salvini: il Carroccio è sempre la prima forza politica italiana, ma viene registrata in calo di oltre un punto percentuale (1,2% per l'esattezza) al 29,1% delle intenzioni di voto.

Alle spalle della compagine leghista c'è il Partito Democratico. I dem del segretario Nicola Zingaretti aumentano di poco il proprio volume elettorale (+0,1% rispetto alla precedente analisi) e si attestano al 21,4% delle preferenze.

Terza piazza per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Vito Crimi, attuale reggente pentastellato: anche i five stars, così come il Pd, guadagnano qualcosa – tre decimi di punto – e si portano al 15% tondo-tondo dei consensi.

Dietro al M5s si fa largo Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni continua nel suo ottimo momento di forma e sale dello 0,7% rispetto al precedente sondaggio: ora come ora FdI pesa per il 13,8%.

Quind ecco Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi lasciano per strada lo 0,1% e calano al 5,7% dei fanta-voti. Bene, mettendo insieme i numeri di FI, FdI e Lega, uno schieramento a tre in coalizione sarebbe in grado di intercettare i favori degli aventi diritto al voto per il 48,6%, mentre l'asse Pd-M5s si fermerebbe al 36,4%.

Al 5% c'è invece Italia Viva di Matteo Renzi: rispetto ad altri istituti demoscopici, il sondaggio di Emg Acqua dà la formazione dell'ex premier un volume maggiore, ma comunque non così consistente quanto spererebbe Renzi stesso, così come tutti i parlamentari e simpatizzanti renziani.

Sotto al 3%, appena al 2,2% troviamo appaiati La Sinistra e Azione di Carlo Calenda. Sotto al 2% ecco invece Più Europa di Emma Bonino ed Europa Verde, entrambe all'1,8%.

Tutti gli altri partiti insieme pesano per il 2%, mentre gli indecisi e chi dichiara che non andrà a votare alle prossime Politiche vale il 41,3% del campione rappresentativo.

Il sondaggio sulla fiducia nei leader

Per quanto concerne invece la fiducia degli italiani nei leader politici, il più gradito è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il 45% delle indicazioni. L'inquilino di Palazzo Chigi è seguito da Giorgia Meloni al 36% e Matteo Salvini al 35%. Nicola Zingaretti è al 24$, Luigi Di Maio al 21%, Mattia Santori (Sardine) al 19% e Silvio Berlusconi al 18%. A braccetto al 16% ci sono Giovanni Toti e Carlo Calenda, mentre Matteo Renzi è al 14% e Vito Crimi fa da fanalino di coda al 12%.