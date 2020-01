Il sondaggio post Regionali: centrodestra al 47,1%

Archiviato il voto regionale in Emilia-Romagna e in Calabria, ecco che tornano i sondaggi a livello nazionale La tornata elettorale nella regione "rossa" e in quella del Meridione ha confermato la crisi nera del Movimento 5 Stelle e la forza del centrodestra unito, che ha stravinto in terra calabrese ed è andato vicino al colpaccio nel fortino della sinistra italiana. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca – il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre – il primo partito si confermare essere la Lega di Matteo Salvini, che perde però qualcosina rispetto alle scorse settimane. Il Carroccio, infatti, viene dato in flessione di un ulteriore mezzo punto percentuale e scende al 28,2%.

La compagine leghista, però, tiene a distanza il Partito Democratico: i dem del segretario Nicola Zingaretti, infatti, toccano il 20% tondo-tondo (+0,1%). Alle spalle del Pd, ecco l'alleato di governo: il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e del reggente Vito Crimi perde lo 0,2% e cala al 15,9% delle preferenze.

Dunque, forse il dato più interessante. Alle spalle dei grillini arriva di gran carriera Fratelli d'Italia, che sogna un clamoroso sorpasso ai 5stelle: Giorgia Meloni e i suoi, secondo l'analisi dell'istituto demoscopico, toccano addirittura il 12%, grazie a un sensibile incremento dello 0,7% rispetto alla scorsa settimana.

Dietro a Fdi c'è Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi tengono, venendo registrati al 6,9% dei consensi degli italiani. Bene, sommando i volumi elettorali di Lega, Fratelli d'Italia e FI, la coalizione del centrodestra (unito) tocca il 47,1%.

Ancora male, invece, Italia Viva. Il partito fondato a Matteo Renzi a fine estate 2019 arranca e proprio non riesce a spiccare il volo: i renziani, secondo Ixè, non valgono più del 3,6%. Iv, peraltro, è praticamente appaiata a Più Europa di Emma Bonino (3,2%).

Quindi, in calo di due decimi di punto, ecco La Sinistra al 2,9% ed Europa Verde, che guadagna lo 0,5% e tocca il 2,4.

Non convince (anzi…) neanche Azione di Carlo Calenda, che cala dello 0,1% e si ferma a un risicatissimo 1,3%. Poi c'è Cambiamo! di Giovanni Toti: appena lo 0,6%.

Ultimo ma non per importanza il dato gli indecisi e gli astenuti, che si confermano essere la maggioranza del bacino elettorale: 36,1%.

Il sondaggio sulla fiducia nei leader

Il leader politico più amato è sempre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che secondo il sondaggio di Ixè gode della fiducia di quaranta italiani su cento. Alle spalle del premier sale Giorgia Meloni (35%), mentre Matteo Salvini viene dato al 32% in questa speciale classifica. Appena sotto il podio c'è Nicola Zingaretti con il 25%, mentre Luigi Di Maio viene registrato al 21%. Sale Silvio Berlusconi al 20% e stacca di sette punti Matteo Renzi.