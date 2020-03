Il sondaggione inchioda giallorossi e Renzi. Il centrodestra al 48,3%

Inizia una nuova settimana e in piena emergenza coronavirus una veloce occhiata va comunque alla politica in senso stretto. Come ogni lunedì, il sondaggione di OpenMedia fotografa plasticamente quelli che sono i rapporti di forza tra i partiti del panorama politico nostrano.

Bene, passando in rassegna i numeri, ecco il 30,8% della Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini si conferma essere la prima forza del Paese, capace peraltro di rimanere al di sopra di quella soglia – il 30% - assai significativa.

Secondo piazza per il Partito Democratico, che però non può tropo gioire. Per i dem non è un momento facile: la positività al coronavirus di Nicola Zingaretti è stata una doccia gelata e il partito (ma anche le forze di opposizione) si è stretto attorno al proprio segretario in segno di solidarietà. Ciò detto, secondo il sondaggio di Open il Pd vale il 20,4%.

Sei punti percentuali più sotto troviamo il Movimento 5 Stelle, registrato al 14,3% delle indicazioni di voto degli italiani. Si tratta di una dimensione elettorale lontanissima rispetto ai fasti del marzo 2018, quando i pentastellati toccarono il 33% e rotti dei consensi, e anche inferiore alla performance negativa dei grillini alle Europee del maggio 2019.

Il M5s è ormai tallonato da vicino, anzi vicinissimo, da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. FdI, infatti, continua a crescere e con l’11,2% delle preferenze si consolida come quarta forza nello scacchiere della politica italiana. Ma il sorpasso sui "five stars" non è certo cosa irrealizzabile, anzi…

Dunque, proseguendo nell’analisi del sondaggi, c’è Forza Italia di Silvio Berlusconi: gli azzurri pesano per il 6,3% e sommando a questo dato il 30,8% della Lega e l’11,2% di Fratelli d’Italia, un’eventuale coalizione del centrodestra unito varrebbe il 48,3%.

Male Italia Viva di Matteo Renzi. Iv, infatti, non si schioda da quel 4% (4,1%), dando più di una preoccupazione all’ex presidente del Consiglio – e a tutti i renziani – che credeva di poter convincere, con il suo nuovo partito"centrista", una bella fetta degli italiani. Il senatore, infatti, parlava di un Italia Viva in doppia cifra a livello nazionale: che ciò accada, però, è cosa molto difficile.

La Sinistra italiana, secondo la OpenMedia, mette insieme il 2,6% dei voti, mentre il sondaggio registra Azione di Carlo Calenda al 2,1% delle preferenze. Infine, al 2% tondo-tondo ecco Più Europa di Emma Bonino, mentre Europa Verde viene fotografata all’1,9% dei consensi.