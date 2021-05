Spunta un'altra Denise: "Non sono io, ma fate il test"

Ancora una pista, infruttuosa, per trovare Denise, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

I carabinieri ieri hanno eseguito controlli su una ragazza di 19 anni di origini romene che vive a Scalea, in provincia di Cosenza. La segnalazione era stata fatta da una parrucchiera della cittadina, che aveva inviato un vocale raccontando di aver notato somiglianze fisiche tra la ragazza e quella che oggi sarebbe Denise. Ma l'ipotesi che la famiglia Pipitone possa finalmente riabbracciarla si è rivelata infruttuosa. «Non sono io Denise Pipitone», ha raccontato la giovane in un video pubblicato dalla trasmissione di Rai Tre «Chi l'ha visto?». Davanti agli investigatori non si era tirata indietro. Anzi. Si è subito mostrata collaborativa e disposta a fornire alla famiglia di Denise tutte le risposte sulla sua provenienza, così da sciogliere ogni dubbio.

Ha raccontato di chiamarsi Elena Denisa. «Non sono io - ha ribadito davanti ai microfoni di «Pomeriggio Cinque -. Sono cresciuta con i miei nonni in Romania, in Italia sono arrivata nel 2009, avevo sei anni e mezzo». Per fugare ogni sospetto si è anche detta disponibile a sottoporsi al test del Dna. «A Piera Maggio dico di non perdere la speranza - sottolinea - io sono un falso allarme, però potrebbero esserci altre segnalazioni e lei potrebbe ritrovare sua figlia, perché una mamma non può mai accettare la perdita di un figlio».

L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, due giorni fa ha però dichiarato di essere sulle tracce della donna nomade filmata a Milano un mese dopo la scomparsa di Denise in compagnia di una bambina molto somigliante alla piccola scomparsa. «Non sappiamo se quella bambina, ormai adulta, che appare nel video di Felice Grieco realizzato il 18 ottobre 2004 sia Denise Pipitone - ha aggiunto -ma oggi è importante trovare la nomade che era con quel minore».