"Guardiamo chi condivide il video di Conte": i 5S sono alla frutta

Poveri 5 stelle, non sanno più che pesci prendere. Il MoVimento è ormai alla deriva, sfasciato e frammentato in tante piccole fazioni che non riconoscono Giuseppe Conte come loro leader. Ci provano a stare insieme, di questo va dato atto, ma ormai le fratture sono talmente profonde e sedimentate in motivazioni che prendono vita da lontano, che qualunque tentativo di incollatura, fosse anche di facciata, non ha futuro. L'ultima, però, ha del ridicolo. Va bene che il Movimento 5 stelle si nutre dai social e da qui ha preso gran parte dei suoi ultimi militanti, ma affidare alla condivisione di un video la lista di proscrizione degli iscritti al partito appare quanto meno buffo. " Siamo stanchi di una piccola minoranza che crea spaccature ", fanno sapere i parlamentari M5s.

Se qualcuno dovesse pensare a una boutade sbaglierebbe, perché sono le stesse fonti interne di quel meraviglioso mondo parallelo che è il Movimento 5 stelle che hanno riferito di aver avuto questa geniale idea. Premessa: Giuseppe Conte ha diffuso da poco un video propagandistico e promozionale, che per i suoi esperti di comunicazione è evidentemente necessario per racimolare un po' di consenso del Movimento. Forse l'ultima spiaggia per l'avvocato foggiano per stare ancora in sella a quel cavallo imbizzarrito che è il "suo" MoVimento.

Per l'occasione, Conte ha spolverato dai luoghi più reconditi della memoria dei pentastellati una vecchia battaglia che contraddistingue il MoVimento fin dagli albori: le spese militari. Quale occasione più ghiotta dell'iniziativa del governo di votare l'aumento per tornare a fare breccia nel cuore dei duri e pur del M5s? E così, all'alba del voto interno per la sua elezione (di nuovo) come leader, Giuseppe Conte sfodera un video: " Se mi votate, sarò il presidente che dice 'no' a un aumento massiccio delle spese militari dello Stato, soprattutto in un momento del genere ". Questo farà cadere il governo? Forse, ma a Conte interessa più rimanere a galla nel suo partito, a quanto sembra.