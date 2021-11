Stop al nuovo gruppo degli ex: Morra non vuole perdere la poltrona

Non si formerà, almeno per ora, il gruppo al Senato di ex grillini, capitanati da Nicola Morra (nella foto) e Barbara Lezzi sotto l'ombrello dell'Italia dei valori con la regia di Elio Lannutti. Lo scopo del progetto era di avere pesare di più peso a Palazzo Madama per l'elezione del presidente della Repubblica. Invece è saltato tutto, almeno per ora. Il motivo, secondo quanto apprende il Giornale, non è di natura politica, ma burocratica, con ricaduta personale. Era stata raggiunta un'adesione superiore a 10 senatori (la soglia minima), ma nel regolamento del Senato c'è l'inghippo: alcuni di loro avrebbero corso il rischio di perdere gli incarichi ricoperti nelle commissioni.

In una situazione complicata ci sarebbe finito proprio Morra. Il presidente della commissione Antimafia era stato già attaccato quando è stato espulso dai 5 Stelle. Morra ha resistito: «Voglio continuare a onorare il mandato senza guardare in faccia nessuno», facendo leva sul fatto che la commissione è bicamerale. L'ingresso in un gruppo nuovo di zecca avrebbe riproposto la questione, non solo in termini regolamentari anche per ragioni di opportunità. Diversa la questione per Silvana Giannuzzi, vicepresidente della commissione per le Politiche europee a Palazzo Madama, e Vilma Moronese, a capo della commissione Ambiente. Entrambe sarebbero decadute nell'eventualità di approdo al gruppo dell'Idv. Un articolo del regolamento interno specifica infatti che «i componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».