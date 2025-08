Lo studente al centro del processo formativo

di Alessandro Maranesi*

La riforma delle modalità di accesso alla Facoltà di Medicina, promossa dal ministro Bernini e in vigore con il prossimo anno accademico, rappresenta un passaggio importante per l'intero sistema universitario italiano. Il nuovo semestre filtro supera il modello selettivo fondato su un test unico, introducendo un nuovo percorso articolato e formativo, che ha lo scopo di superare molte delle distorsioni anche legate alla scelta di percorsi scolastici non sempre coerenti rispetto alle richieste del vecchio test di Medicina che il precedente processo selettivo comportava.

In generale, l'Università, in questi anni, sta vivendo cambiamenti significativi e profondi, ed è giusto pensare a nuove soluzioni e individuare tutte le possibili modalità di accompagnamento e sostegno.

Il Collegio Ghislieri, collegio universitario privato di merito fondato nel 1567 e operante a Pavia, ha voluto accompagnare questa innovazione offrendo un sostegno concreto agli studenti che sceglieranno di affrontare il semestre filtro all'Università di Pavia. Con il nuovo bando di ammissione, abbiamo previsto che chi si iscriverà al semestre filtro e supererà il concorso al Collegio sarà ammesso come alunno a tutti gli effetti. A questi studenti offriremo un programma di accompagnamento specifico: corsi integrativi, tutorato, seminari, mentorship e supporto motivazionale, pensati per aiutarli ad affrontare nel modo più consapevole ed efficace il nuovo percorso.

Non solo. Abbiamo scelto di tutelare anche coloro che, pur avendo frequentato con impegno il semestre filtro, non dovessero essere ammessi alla Facoltà di Medicina: per loro, il periodo trascorso in Collegio sarà completamente gratuito, indipendentemente dalla condizione economica di partenza. Si tratta di una chiara esemplificazione di un processo di partnership istituzionale che sostiene un processo di rinnovamento ed è finalizzata alla rimozione di ogni timore economico legato alla scelta di aspirare a diventare studenti (e in futuro professionisti e studiosi) seri e rigorosi.

Il Ghislieri intende fare la propria parte, contribuendo con convinzione a rendere effettive quelle riforme che pongono lo studente al centro del processo formativo.

Pensiamo da quasi cinque secoli che il talento, l'impegno e il desiderio di crescere attraverso lo studio debbano trovare spazio, per permettere al Paese di guardare con speranza al proprio futuro. E crediamo che la libertà di essere studenti di merito qualsiasi accezione si voglia dare a questo termine passi attraverso il sostegno al futuro.

*Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia