"Sui tanti flop di Gratteri adesso intervenga Nordio"

La maxi inchiesta Stige è stata demolita, Rinascita-Schott rischia scarcerazioni a raffica. Le maxi inchieste anti 'ndrangheta di Nicola Gratteri naufragano in Cassazione, come aveva previsto Otello Lupacchini, che da Pg di Catanzaro ne denunciò "l'evanescenza come ombra lunatica" e venne repentinamente allontanato dalla Calabria.

È stato facile Cassandra...

"La Stige doveva essere il simbolo di come si conducono le indagini, lo è stata, invece su come non si debba indagare. Io non prevedevo, mi limitavo a constatare quel che era successo fino ad allora, certificato da plurime sentenze della Cassazione"

Per quella battuta è stato velocemente allontanato dalla Calabria

"Avrei potuto andare in pensione, evitarmi l'onta del giudizio disciplinare davanti al sinedrio del Csm presieduto dal professor Fulvio Gigliotti (espressione M5s, ndr), da Catanzaro, il quale con buona pace del diritto di difesa diede imbarazzante prova di imparzialità, togliendomi sistematicamente la parola ogni volta che spiegavo il senso delle mie dichiarazioni. Con stoica pazienza ho sopportato tutto: non mi appartengono né l'animo del coniglio, né la ridicola maschera del super-eroe sul volto dell'infingardo narcibullo".

Intervenne anche il Guardasigilli...

"L'ottimo Alfonso Bonafede mi contestò che, con la mia denuncia, avrei condizionato i giudici. Il che la dice lunga sul modo di intendere giurisdizione e doveri del Pg".

Gratteri disse che alcune sentenze di assoluzione erano strane...

"Vi sono persone legibus solute che possono dire quello che vogliono, senza che nessuno metta mai in evidenza quel che combinano"

Anche Rinascita-Schott rischia di essere ridimensionata...

"La Suprema Corte ribadisce un principio ovvio, una sentenza non definitiva annullata con rinvio per la rideterminazione della pena non può essere messa in esecuzione".

Chi ha sbagliato?

"Il capo della Procura generale di Catanzaro cosa farà di fronte a questa evidenza? C'è un problema anche di serietà, cosa fanno i capi degli uffici? Non controllano quel che fanno i sottoposti o giocano allo scaricabarile?"

Si aspetta un segnale dal Csm?

"Vorrei che il ministro Carlo Nordio andasse fino in fondo"

Verrebbe letta come ritorsione...

"È tutta una ritorsione contro di lui, c'è una stampa pigra e asservita"

Gratteri è per il "No", lei?

"Sin dal 1978, quando scrissi la monografia Indipendenza e responsabilità del giudice, teorizzai la necessità di separazione tra le due carriere. Altro è il giudice e altro è il pm: il primo deve essere terzo e imparziale; il secondo è una parte, ancorché pubblica, né più, né meno dell'avvocato e non può essere imparziale.

La stessa Costituzione del '48 poneva una netta distinzione tra le due figure, dettando per la prima una serie di garanzie e rinviando per la seconda alla normativa ordinaria. Al netto degli sgangherati sofismi dei retori tanto al chilo, vorrà dire qualcosa. Non ho ragione di rivedere la mia posizione".