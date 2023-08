Tempesta d'acqua sul Nord." Un boato e dopo il caos"

A distanza di un mese, una nuova violenta perturbazione si è abbattuta sul Nord Italia in particolare sul Piemonte e sulla Lombardia. La protezione civile ha valutato per la giornata di oggi l'allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. L'estesa area perturbata atlantica, in avvicinamento sul Bacino del Mediterraneo centro-occidentale, che ha determinato una fase di spiccato maltempo sulle regioni settentrionali, si estenderà progressivamente verso est raggiungendo il Friuli Venezia Giulia nella serata di oggi. Domani i temporali, si sposteranno al Centro tra Toscana, Umbria e Lazio, sulle regioni adriatiche centrali e localmente in Campania, Sardegna e Calabria.

In Lombardia le zone più colpite sono il Milanese, in particolare la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco, e la Brianza, tra Monza, Seregno e Rho. Oltre 180 le richieste di intervento dei vigii del fuoco. Un uomo di 68 anni che camminava in via Lamarmora, in centro, è stato colpito da un vaso durante il temporale per le forti raffiche di vento. Trasportato in codice giallo al Policlinico, non è in gravi condizioni. Tram deviati, tangenziale ovest interrotta e le linee ferroviarie Milano - Tortona e Milano-Alessandria fra Mortara e Parona Lomellina, sono state bloccate per la caduta di alberi. Anche a Buccinasco si sono scoperchiati i tetti di più edifici, così come nella zona di Vigevano (Pavia), dove è stata divelta la cupola del Duomo, mente un albero è finito sul tetto del reparto di rianimazione dell'ospedale civile: è stato transennato l'ingresso del pronto soccorso.

Nel Bresciano un albero abbattuto dal forte vento è finito sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a Pisogne. Doppio intervento dei soccorritori nella zona dell'Alto lago di Como: al largo di Dongo si è ribaltata una barca a vela ed è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco per mettere in salvo le tre persone a bordo, recuperate nell'acqua soltanto infreddolite. Così è stato liberato da un elicottero un pescatore bloccato dalla piena del torrente Livo.

I temporali attesi sul nord del Piemonte sono stati più intensi e devastanti del previsto. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono abbattuti sulle auto in sosta. Sul Monferrato Casalese, l'area tra Vercelli e Casale Monferrato, si è abbattuto un «downburst», ovvero vento con raffiche violentissime. Anche qui molti alberi sradicati e danni, tetti scoperchiati, tra cui quello del pronto soccorso. A Casale molte zone della città sono senza corrente elettrica.

Paura per la tempesta a Vercelli, dove alcuni olmi siberiani sono caduti sui viali pedonali, fortunatamente senza provocare alcun ferito. Uno dei tronchi è finito contro la facciata di un palazzo travolgendo anche l'auto parcheggiata di fronte. «Abbiamo sentito un boato fortissimo e siamo usciti in strada raccontano Franco Torti e il figlio Luca all'improvviso l'albero era contro le nostre finestre». Un altro olmo, cadendo, ha decapitato la statua di Galileo Ferraris davanti alla sede dell'Università. I rami hanno invaso un sottopasso, quello dal Duomo al rione Isola, che è rimasto chiuso al traffico. I vigili del fuoco segnalano almeno un centinaio di interventi, anche tetti scoperchiati e allagamenti.