"Vannacci come la Boldrini". E la Lega punta sul Viminale

Alla fine lo scontro con Vannacci è diventato frontale. È cambiato il copione: prudenza, diplomazia hanno lasciato spazio alle bordate. Nel dibattito alla Camera Giorgia Meloni non le ha mandate a dire al generale e ai suoi. In un'atmosfera da campagna elettorale ha lanciato il suo j'accuse pesando le parole: "Per ben sei volte avete votato contro la fiducia al governo insieme a Schlein, a Conte, a Renzi. Il che significa voler mandare a casa il governo come la sinistra. Quindi non mi parlate di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".

Appunto, "tradimento": il peggior disonore per un militare. Vannacci, piccato, ha ordinato alla sua "sporca dozzina" di rispondere alle cannonate di Palazzo Chigi. "Da oggi - ha gridato Rossano Sasso uscendo dall'aula - guerra totale". Mentre il generale ha lanciato la sua sfida all'O.K. Corral: "Se la Meloni vuole la mia replica non parli per interposta persona".

A quel punto si sono alzati in volo gli intercettori della premier. "Se lo sono meritati - è stato il missile sparato dal drone Donzelli - oggi quando Giorgia ha risposto alla battuta sgarbata e sessista dei grillini tutto il centrodestra l'ha applaudita, gli uomini di Vannacci sono rimasti fermi, immobili. Si sono comportati come la sinistra, come la Boldrini".

Quindi, cambio di strategia. La prudenza delle prime settimane della premier ha lasciato il campo alle ostilità. L'uscita è stata studiata: "e questi - ha commentato soddisfatta - mi danno sempre una mano". Le ragioni del nuovo approccio sono molteplici. Missioni diplomatiche andate a vuoto: il generale è stato evasivo sulle sue intenzioni future - raccontano - un po' come gli ayatollah con Donald Trump. E il malumore che sale in una Lega assediata.

Già, la Lega. In fondo il "caso Vannacci" sta dando ragione a Matteo Salvini, che è stato il primo ad usare gli argomenti agitati oggi dal generale: dalla sicurezza all'immigrazione. Ragion per cui l'intero stato maggiore leghista è tornato a chiedere il Viminale per il "capitano": da Giorgetti, ai capigruppo Molinari e Romeo, a Luca Zaia. Sulla stessa lunghezza i pasdaran salviniani. "Abbiamo sbagliato - scommette Claudio Borghi - a non essere rigidi nel richiederlo dopo il congresso".

La Lega deve proteggersi e il Viminale è il posto più efficace per difendersi dagli attacchi del generale. Un ministro leghista ha immaginato anche un modo per armonizzare le esigenze della premier e della Lega: "il 4 settembre il governo Meloni diventerà il governo più longevo della Storia Repubblicana e il 20 settembre ci sarà Pontida luogo adatto per porre la questione: in fondo noi ci stiamo sacrificando per la legge elettorale".

L'ipotesi rimbalza tra i leghisti in Parlamento anche se è per ora una suggestione: non c'è polemica ma voglia di arginare Vannacci. "È l'unico modo per prendere voti - osserva Igor Iezzi, compagno di scuola del capitano - e non imbarcare Vannacci". "Portarlo dentro - rincara Candiani - è pazzia. Non lo accontenti con un ministero, ti fa saltare il governo. Il suo dante causa è all'estero".

E gli alleati? Piantedosi non si scompone, lavora da buon servitore dello Stato. Tra i ministri c'è chi è scettico: "La Meloni - dice Ciriani - risponderà di no. L'Interno è l'anima del governo". Donzelli è meno netto: "Possiamo vedere, ragionare ma senza ricatti". Anche perché non si sa fra qualche mese dove sarà Vannacci.

Un tema che anima pure il campo largo: ieri nei gruppi di ascolto di Vannacci dalla Gruber c'erano diversi candidati grillini alle comunali. E su cui si interroga il Pd. "Siamo impreparati - ammette Alfieri, della segreteria - ancora non abbiamo un soggetto che raccolga i moderati: quello di Onorato è una riedizione degli indipendenti di sinistra del Pci made in Bettini. Si sono tirati indietro Salis, Gabrielli e Manfredi. È rimasto Gori, un pochino più sotto". "Alla fine si farà - scommette Boccia - è interesse della Schlein".

E il generale? Renzi che gli ha fatto da

levatrice, lo mette di fronte ad un bivio: "O Vannacci va con il centro-destra prende un ministero e lì finisce, o diventa il leader della nuova destra. O la Meloni perde le elezioni, o Vannacci perde la faccia". Siamo ad Amleto.