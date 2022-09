"Venga qui senza scorta". Attacco choc di Conte a Renzi

Giuseppe Conte alza il tiro durante un comizio elettorale ad Agrigento e se la prende con Matteo Renzi, sempre in relazione al reddito di cittadinanza. Giuseppe Conte ha basato su questo la sua campagna elettorale in assenza di altri argomenti con i quali rilanciare la sua candidatura. Dall'altra, il leader di Italia viva è parte di quelli che vorrebbero abolirlo. " Renzi parla di vergogna per il reddito di cittadinanza ma se parla di vergogna lui che da senatore prende 500 euro al giorno... Non scherziamo. Non si vergogna lui che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita... ", attacca Giuseppe Conte. I toni utilizzati dal leader del Movimento 5 stelle sono violenti, in una escalation di violenza che si ripercuote sugli avversari politici. Sono toni irresponsabili, quelli adottati da Giuseppe Conte, che aizzano le folle e rischiano di causare incidenti, dei quali qualcuno, se dovesse accadere, dovrà prendersi la responsabilità.

Quindi, l'ex premier ha alzato ulteriormente i toni del suo discorso e ha attaccato direttamente il leader di Italia viva: " Renzi venga senza scorta a parlare con i cittadini a parlare ed esporre le sue idee ". Una frase che a molti è sembrata ambigua e vagamente minatoria nei confronti di Matteo Renzi. La campagna elettorale sta giungendo al termine e i politici di sinistra stanno alzando il tono in assenza di argomenti validi per il loro elettorato e questo è il risultato di una campagna esasperata che ha portato a un aumento di odio e di tensione. Quindi, durante il suo comizio, Giuseppe Conte ha aggiunto,rivolto a Matteo Renzi: " Dica che in Italia non serve un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda. Siamo arrivati tardi con questo sistema, lo dobbiamo perfezionare, ma è impensabile che lo si debba abolire. L'Istat ha certificato che abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà. Abbiamo ridato dignità a chi non aveva di che mangiare. Non si scherza con la povertà, è indecoroso farlo ".