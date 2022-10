“Video crea confusione…”. Boldrini fa mea culpa dopo aver alimentato fake-news su Fontana

Continuano le fake news sul nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, messo sotto assedio fin dal giorno della sua elezione a Montecitorio. Una delle casse di risonanza più efficaci quando si vogliono diffondere fake news è il web, dove da giorni rimbalzano notizie fantasiose in merito a Fontana e una di queste nasce da un video che è stato diffuso alcuni giorni fa e che è stato ripreso anche da Laura Boldrini. Nella foga di puntare il dito contro il presidente della Camera, l'esponente dem ha condiviso la clip senza sincerarsi che non ci fossero distorsioni e o alterazioni. Peccato che quel video si sia dimostrato l'ennesimo tentativo scomposto della sinistra di delegittimare e demonizzare il centrodestra, come messo in evidenza dal sito Open, che ha debunkato la sequenza di immagini. Una figuraccia talmente evidente che Laura Boldrini è stata costretta a cancellare tutto e a scusarsi.

Nella clip, infatti, sono presenti due interventi pubblici del passato di Lorenzo Fontana, tenuti in momenti diversi. Il primo risale al 2013 e riguarda una maifestazione della Lega a Gradisca: " Cos’è questa integrazione? Cosa vogliono? C’è un progetto, attenzione che le cose non avvengono mai a caso! Noi in Europa ce ne siamo resi conto, è chiaro che in Europa vogliano distruggere le identità dei popoli per poterci dominare tutti quanti ". Il secondo intervento, invece, risale al 2018 e qui è stato effettuato il taglio che ha poi portato alle polemiche strumentali. " Vogliamo un’Europa dove il matrimonio si ha fra una mamma e un papà, e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà, le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare ", dice Fontana.

Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase di #Fontana.



Ho sempre fatto battaglie contro la disinformazione, mi dispiace per l’inconveniente.



Il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui. — Laura Boldrini (@lauraboldrini) October 16, 2022

Ma a quel punto il video si interrompe e si riprende con un'altra frase: " La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia! ". Su questa frase il presidente della Camera è stato pesantemente attaccato perché, con quel taglio, il senso del discorso era stato completamente modificato, lasciando intendere che Fontana definisse "animali" i bambini non europei. Cosa che, ovviamente, non è così, mancando tutta la parte di contesto sugli animalisti di cui Fontana ha parlato nell'intervento originario e a cui si riferisce l'ultima frase, evidentemente scollegata dal discorso precedente che è stato montato.