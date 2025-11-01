La violenza a rovescio della belva Belen

"Ho detto qualcosa che non va?...", "Con quella bocca può dire ciò che vuole". Si chiudeva così, dentro Carosello, lo spot del dentifricio Chlorodont. Ma erano gli anni Sessanta, quelli in cui si poteva ancora parlare perché la gente stava già attenta da sola a cosa dire, la bocca in questione apparteneva all'inarrivabile Virna Lisi e i tempi non erano ancora così tremendamente scivolosi. Quindi l'altra sera, durante la trasmissione Belve di Francesca Fagnani, mentre le aggettanti labbra di Belen Rodriguez confessavano (ormai vanno in piena autonomia) che la showgirl argentina ha corcato tutti i suoi ex fidanzati, a nessuno è venuta in mente la conclusione che valeva per la signora Lisi. Forse sulle prime, i racconti delle turbolenze affettive della Rodriguez hanno strappato un sorriso, ma il sorriso si è subito smorzato in mezzo, e nel momento in cui, con quell'accento impastato di sole, Belen si è messa a teorizzare che "in Argentina le cose si sistemano così", l'espressione di telespettatori e internauti era ormai una smorfia di disapprovazione netta. Il fatto che miss tv abbia raccontato divertita di aver picchiato tutti i suoi uomini, in particolare Stefano De Martino, in un momento storico in cui la violenza domestica è una piaga sociale, tradisce la convinzione che ciò che vale per gli uomini non vale per le donne. E, visto al contrario, è esattamente il tipo di atteggiamento che porta alla violenza domestica. A parte il fatto che affrontare Belen imbestialita dev'essere tutt'altro che folclore, bensì terrore puro anche per uno del sesso opposto (ce la immaginiamo infrangere vasi, tirare sedie, graffiare, morsicare e alzare i decibel). Noi preferiremmo affrontare due grizzli a mani nude, per esempio. Ma il punto è che non sono più i tempi per poter parlare di certe cose con spirito gogliardico. Probabilmente a un certo punto dell'intervista Belen si è anche resa conto di essere caduta tra le spine (la Fagnani se n'è accorta di certo) ma come spesso accade in queste circostanze, per cercare di saltarne fuori c'è caduta ancora più dentro. Invece che cambiare argomento ci è rimasta impantanata con tutte le Louboutin: "Sono aggressiva, manesca.

Quando mi parte la sudamericana i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus! Qualche graffioin Argentina le cose si risolvono così". Soprattutto con quella bocca, non può dire ciò che vuole.