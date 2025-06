Voglia di leggerezza e contrasti perfetti. Da Armani in scena l'armonia dell'uomo

"Era contento anche delle donne in passerella con gli stessi vestiti degli uomini" dice Leo Dell'Orco, responsabile degli uffici stile uomo di Armani con cui lavora da una vita: 45 anni sui 50 che il brand compirà in autunno. Il Maestro in convalescenza per problemi alle vie respiratorie dovute a un brutto raffreddore, gli ha appena telefonato da casa dove ha seguito via facetime la sfilata della collezione uomo per la prossima estate appena terminata. "Abbiamo fatto l'ABC della moda maschile" dice scherzosamente Leo come se non sapesse che stavolta siamo tra il sublime e l'incredibile. La prima cosa che lascia tutti senza parole è la leggerezza dei pantaloni con le pinces. Il modello più classico ed elegante del mondo, consegnato al mito da uomini di stile come Cary Grant oppure Humphrey Bogart è stato svuotato e alleggerito in modo radicale senza però perdere un'oncia del suo aplomb. Sopra c'è un'infinita varietà di giacche, una più leggera e impeccabile dell'altra a cominciare da quella di un completo-pigiama in seta che non fa pensare a un uomo appena uscito dal letto per finire con il sublime cardigan in pelle tricottata effetto rafia. Perfino le scarpe sono perfette pur essendo morbide e senza peso come le classiche slip-on da vacanza. Per i colori ci sarebbe da scrivere un trattato sulla ricerca dei toni del mare dal blu pantesco a un paio di sofisticate sfumature tra l'acquamarina e il violetto senza dimenticare le tinte naturali dei deserti sapientemente mixate ai grigi metropolitani, al nero della sera con spille luccicanti uguali come i vestiti per lui e per lei oltre ad alcuni colori tipici dell'amata Pantelleria: buganvillea e ciclamino. Re Giorgio da remoto ci fa sapere che in questa collezione c'è "l'idea di una moda che trova armonia tra cose apparentemente dissonanti unendole in un segno di stile chiaro e leggero". Non a caso Pierluigi Canevelli, amministratore delegato di Saint'Andrews, la Spa che con il brand Sant'Andrea fa rivivere il rituale dell'abito su misura, commenta: "Come Armani non c'è nessuno". Anche lui, comunque, non scherza presentando un prodotto dall'inarrivabile rapporto qualità-prezzo. Nella sartoria di via Bagutta 8 a Milano l'entry price per un completo ad personam è 1950 euro e arriva massimo a 2500 euro a meno che uno non scelga tessuti come la vicuna che costa 5 volte il cashmere oppure le lane superfini delle record balls di Loro Piana che hanno prezzi astronomici. In compenso i capi sono semplicemente perfetti: tagliati e cuciti comme il faut nelle più belle stoffe made in Italy tipo una mischia di cashmere, seta e canapa con effetto spina di pesce oppure un blend di lana e lino con lo spirito cangiante del Solaro. Pure da Corneliani, storico marchio made in Italy, l'eleganza comincia e finisce nel tailoring senza comunque dimenticare quella ricerca di una nuova via che però non porti fuori strada. Ecco quindi il doppiopetto senza i revers, i pantaloni leggermente più corti e tante camicie che all'occorrenza possono anche far da giacca nei morbidi colori della terra tagliati dal giallo boreale e dal rosa polvere. Molto interessante il lavoro di Mordecai, brand fondato a Milano nel 2023 da Ludovico Bruno, un giovanotto colto e di poche parole che ha lavorato per anni con Moncler Genius il marchio nato per connettere i nuovi talenti dello stile con il marchio del galletto.

Ottima prova da Brett Johnson, l'afro americano che da alcune stagioni presenta in Italia uno casual chic a metà strada tra Hermés e Loro Piana. A Milano sbarca anche Cristopher un nuovo brand di accessori di lusso made in Italy anche se dietro c'è un gruppo indiano da 400 e passa milioni di Euro.