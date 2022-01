Voto in Portogallo. Vince ancora Costa: socialisti oltre il 43%

Il Partito Socialista guidato dall'attuale premier, Antonio Costa, ha vinto le elezioni legislative in Portogallo con un ampio vantaggio, oltre il 43% dei voti. I risultati si riferiscono a uno spoglio che ha già superato il 40% delle schede. Il Ps è il netto vincitore e potrebbe avvicinarsi alla maggioranza assoluta. Il leader dell'opposizione, Rui Rio, del Partito socialdemocratico (centrodestra) si colloca invece a poco sopra il 32% dei voti. I risultati sono una sorpresa perchè i sondaggi diffusi negli ultimi giorni di campagna davano i due partiti sostanzialmente appaiati. L'estrema destra Chega, che aveva un solo deputato in Parlamento, si avvia invece a diventare la terza forza con oltre il 7% dei voti, mentre affondano gli ex alleati della sinistra che avevano formato con i socialisti la cosiddetta «geringonca»: il Bloco de Esquerda, terza forza nel 2019 con quasi il 7%, è ora al quinto posto, con poco meno del 3%, e la coalizione di comunisti e verdi passa dal 4,6% delle ultime elezioni legislative a poco più del 3%. Affluenza in crescita. Nonostante l'aumento dei contagi, che può aver contribuito all'astensione, ha votato oltre il 45% degli aventi diritto, il 9% in più rispetto a due anni fa. «Gli elettori si sono resi conto che non si trattava di elezioni come le altre», ha commentato Costa.

Al potere dal 2015, riconfermato dalle elezioni del 2019, il leader socialista ha guidato due governi di minoranza con l'appoggio di due piccole alleanze della sinistra radicale, Be e Cdu, che riuniscono formazioni comuniste ed ecologiste. Ma Bee Cdu si sono unite all'opposizione nel bocciare la legge di bilancio per il 2022, provocando la convocazione di elezioni anticipate da parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa.