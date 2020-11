"È una decisione politica...". Quel dubbio sulle zone rosse

"Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi ". Così, il governatore Attilio Fontana ha commentato la decisione del premier Giuseppe Conte che, contro il suo parere, ha inserito la Regione tra quelle considerate nella zona rossa. Oltre alla Lombardia, sono finite tra i territori dove l'allerta è massima anche Calabria, Piemonte e Valle D'Aosta.

La decisione presa dal presidente del Consiglio è apparsa a Fontana " non solo grave, ma inaccettabile ", data l'assenza di " una motivazione valida e credibile" . I dati in base ai quali la Lombardia è stata dichiarata zona rossa, infatti, risalgono a 10 giorni fa, quando le ultime misure di contenimento non avevano ancora potuto mostrare i loro effetti: la decisione, quindi, non tiene conto " dell'attuale situazione epidemiologica ". Nessuna considerazione, quindi, per le " richieste formulare dalla Regione Lombardia ieri e oggi ". Ma, conclude Fondana, è " un modo di comportarsi che la mia gente non merita ".

La decisione di Conte non è piaciuta nemmeno a Roberto Calderoli, che in un post su Facebook ha commentato: " Vorrei tanto vedere i dati sulla base dei quali il Governo ha deciso che la Lombardia è zona rossa al massimo livello e la Campania zona gialla al minimo livello. Vorrei sapere di quando sono quei dati ". Ieri, infatti, la Campania contava 4.181 positivi, emersi sulla base di 21.684 tamponi effettuati, con un rapporto tra test e contagi pari al 19,2%, mentre in Lombardia i casi erano 7.758 su 43.716 tamponi, con una percentuale del 17,7%.

Vorrei tanto vedere i dati sulla base dei quali il Governo ha deciso che la Lombardia è zona rossa al massimo livello e... Pubblicato da Roberto Calderoli su Giovedì 5 novembre 2020

Dure anche le parole dell'onorevole Paolo Grimoldi, che ha sottolineato la qualità e l'organizzazione degli ospedali in Campania e Lombardia: da una parte, ha comunicato in una nota, ci sono "ricoverati che restano sulle ambulanze o nei corridoi affollati come parcheggi ", mentre dall'altra si possono verificare " qualità e numero dei posti a disposizione ". Eppure, fa notare Grimoldi, " la Campania con una giunta di centrosinistra è zona gialla, il livello minimo, mentre la Lombardia con una giunta di centrodestra è zona rossa, il massimo livello" , insinuando il dubbio che la decisione di Conte sia stata presa in base al colore politico delle Regioni. Inoltre, " il Governo giallorosso ha deciso di chiudere la Lombardia come zona rossa, contro il parere del governatore Attilio Fontana, senza rispetto degli enormi sforzi fatti in queste settimane dai cittadini lombardi e dal sistema produttivo lombardo ".

I numeri sulla base dei quali sono state decise le chiusure hanno lasciato perplesso anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che racconta di aver passato la notte " a rileggere i dati, regione per regione, a cercare di capire come e perché il Governo abbia deciso di usare misure così diverse per situazioni in fondo molto simili ". Non solo. A lasciare perplesso il governatore è che l'esecutivo abbia preso queste decisioni " sulla base di dati vecchi di almeno 10 giorni ", senza prendere in considerazione " il netto miglioramento dell’Rt del Piemonte ": " Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte- conclude- Pretendo dal Governo chiarezza ".

È mattina presto, ma vi confesso che questa notte non ho dormito. Ho passato le ore a rileggere i dati, regione per... Pubblicato da Alberto Cirio su Mercoledì 4 novembre 2020

A confermare la presa in considerazione di numeri datati è stato anche Vittorio Demicheli, epidemiologo e membro della Cabina di regia del Ministero della Salute, che al Corriere della Sera ha spiegato: " I dati dell’ultimo monitoraggio, almeno di quello che ho in mano io come membro della Cabina di regia, si riferiscono alla settimana tra il 19 e il 25 ottobre ". L'Rt regionale considerato era di 2,01: " Così la Lombardia viene inquadrata nello scenario 4 - spiega l'esperto- quello in cui il valore è prevalentemente e significativamente maggiore di 1,5 ". Ma, nonostante il miglioramento della curva in Lombardia, dove l'indice Rt sarebbe sceso dal 2,01 all'1,6, è chiaro, secondo l'epidemiologo, che " il lockdown deciso ieri dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Roberto Speranza sia necessario. Il problema semmai è che è in ritardo di due settimane ". Ma c'è di più. Oggi, in alcune zone, la situazione sarebbe peggiorata: " Dal mio punto di vista, oggi ci sono già almeno altre 11 Regioni con gli ospedali in grave sofferenza ". Le misure restrittive di ottobre, spiega infine Demicheli, stanno iniziando a far sentire i primi risultati, " ma per rallentare davvero la curva dei contagi non sarebbero bastate ".